2018, l'âge d'or des séries télévisées ?

publié le 07/04/2018 à 09:03

Depuis plusieurs années, difficile de passer à côté des séries télévisées. Il s'en fabrique environ 1.500 par an, dont plus de 500 aux États-Unis. Si les chaînes et les producteurs fourmillent d'idées, un festival permet justement de mettre en lumière les nouvelles productions en provenance du monde entier, qui deviendront, pour certaines, des succès planétaires.



Ce festival, baptisé Canneséries, a sélectionné dix créations venues d'Allemagne, de Corée du Sud ou encore d'Israël. "L'idée c'était de mélanger des séries très attendues avec des découvertes. Ces séries ne sont pas forcément achetées en France, mais parce que c'est le début de la chaîne de production", explique le directeur artistique de Canneséries, Albin Lewi. "Certaines de ces séries sont encore en tournage donc tout reste à faire" ajoute-t-il.

La série "La vérité sur l'affaire Harry Québert" très attendue

L'événement sur la croisette sera sans aucun doute les premières secondes de la série La vérité sur l'affaire Harry Québert, réalisée par Jean-Jacques Annaud et adaptée du best-seller de Joël Dicker. Diffusée prochainement sur TF1, elle met en scène Patrick Dempsey, qui interprète un écrivain accusé du meurtre d'une jeune fille.

Mais comment se porte la production française ? La France réussit à tirer son épingle du jeu. Le Bureau des légendes, création originale de Canal +, cartonne à l'étranger. Les séries, une manière de se différencier pour Fabrice de la Patellière, directeur de la fiction du groupe. "Il fallait aller sur des sujets que les autres chaînes ne traitent pas, et placer la barre haut en faisant venir des talents du cinéma. Le fait qu'Olivier Assayas vienne faire Carlos il y a quelques années a débloqué pas mal de choses", confie-t-il.