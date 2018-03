publié le 15/03/2018 à 13:07

Alerte générale sur la Canebière. Moins d'un mois avant sa sortie en salles, Taxi 5 met la gomme dans une nouveau trailer. Aux commandes de la célèbre Peugeot blanche immatriculée "2007 DAB 13", on retrouve Franck Gastambide qui passe également derrière la caméra.



Après un premier teaser spectaculaire, la première bande-annonce joue sur les codes qui ont fait le succès de la saga marseillaise. Courses-poursuites, explosions, gags et dérapages rythment cette comédie. Une nouvelle version très attendue et surveillée par les fans de la première heure.

Dans ce cinquième volet, on suit les aventures de Sylvain Marot, interprété par Franck Gastambide. Ce flic parisien muté dans la cité phocéenne doit aider le commissaire Gibert, devenu maire de la cité phocéenne, à arrêter un gang de mafieux qui sévit dans la ville. Marot sera épaulé par le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf (Malik Bentalha), un piètre chauffeur VTC qui est le seul à pouvoir retrouver le taxi de son oncle.

Une nouvelle génération prend la relève

Comme le laisse deviner le sous-titre de l'affiche, Malik Bentalha et Franck Gastambide prennent la relève. Ils succèdent au mythique duo Daniel et Émilien, incarné par Samy Naceri et Frédéric Diefenthal pendant neuf ans. Si le tandem originale ne sera pas à l'écran, les fans reconnaîtront des visages apparus dans les quatre premiers volets comme Bernard Farcy et Edouard Montoute.



Dans ce nouveau casting, on retrouve aussi Ramzy Bedia, Sabrina Ouazani, Monsieur Poulpe et le rappeur Soprano en invité. Préparez-vous à attacher vos ceintures : la course démarrera dès le 7 avril à Marseille et le 11 avril dans toute la France.