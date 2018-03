publié le 31/05/2016 à 10:14

Les auteurs de thriller Éric Giacometti et Jacques Ravenne publient L'empire du Graal chez Lattès. L'origine du Graal remonte au XIIe siècle. C'est une invention littéraire qui est pourtant très vite récupérée par l'Église et présentée comme le Calice qui aurait recueilli le sang du Christ.Le deux auteurs expliquent pourquoi au micro RTL : "Chrétien de Troyes était le premier auteur best-seller de l’histoire de France avec Le Conte du Graal […] et c’est la première fois qu’on a un roman populaire […] Mais Chrétien de Troyes a bien précisé qu’il s’était inspiré d’un livre mystérieux dont il aurait puisé la substance et nous, on a voulu revenir à la source".



Nos duettistes du thriller ésotérique imaginent que l'Église veut croire une nouvelle fois à l'existence du Graal. Dès les premières pages du livre en effet, on assiste à un concile secret à Castelgandolfo, la résidence d'été du pape. Les cardinaux décident de récupérer le Saint-Graal afin de revivifier la foi des catholiques car leur nombre ne cesse de baisser et met en péril la pérennité de l'Église. Une inquiétude qui est, elle, bien réelle au Vatican.

Une course contre la montre

De mystérieux émissaires sont alors lancés par Rome à la recherche du Graal. Mais quel est le rôle du commissaire Marcas dans cette histoire ? Une enquête qu'il mène sur un trafic d'antiquités va le lancer, lui aussi, à son insu, sur la piste du Graal. Giacometti et Ravenne tiennent le lecteur en haleine par cette course de vitesse entre Marcas et le Vatican et les amusent avec les légendes liées au Graal : le Roi Arthur, les Chevaliers de la Table Ronde et même des vampires bien plus saignants que ceux remis récemment à la mode.



Un vampire serait-il le gardien du Graal ? Au lecteur de voir dans cette 10e et trépidante enquête d'Antoine Marcas qui ne manque pas non plus d'humour, en particulier quand nos duettistes mettent en scène le commissaire et son fils avec des accents de vérité qui sentent le vécu.