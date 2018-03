publié le 12/03/2018 à 11:30

Depuis son dernier film Le bruit des glaçons, cela faisait huit ans que Bertrand Blier n'était plus repassé derrière une caméra. Malgré une certaine appréhension, le réalisateur "se trouve finalement mieux" que sur ses films précédents. "Il y a une espèce de détente qui vient avec l'expérience".



Après Les valseuses, Buffet froid, ou encore Tenue de soirée et Trop belle pour toi, Bertrand Blier prépare son nouveau film Convoi exceptionnel. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux hommes : l'un possède le scénario de leur vie et l'autre refuse de jouer son rôle. Pour Christian Clavier, "ce sont deux personnages qui se rencontrent dans la rue, qui ne comprennent pas où ils vont et ce qu'ils font".

Le nouveau film de Bertrand Blier marque aussi les retrouvailles du tandem Clavier-Depardieu. Depuis Astérix et Obélix, les deux acteurs se connaissent par cœur et Bertrand Blier se régale à les regarder travailler.

Le tournage dure encore trois semaines à Bruxelles. On retrouvera aussi Alexandra Lamy, Sylvie Testud ou encore Alex Lutz au casting du film. La sortie de Convoi exceptionnel est prévue pour le moment à l'automne 2018.