Wade Owen Watts, héros de "Ready Player One"

publié le 28/03/2018 à 08:00

Si vous êtes fans des années 80, vous serez ravis de remonter le temps dans Ready Player One. Le nouveau film de Steven Spielberg, qui sort ce mercredi 28 mars en salles, foisonne de références cinématographiques de cette époque.



De Retour vers le futur à E.T en passant par Superman et Jurassic Park, le réalisateur américain embarque les spectateurs dans un voyage nostalgique. Mais un mythique chef d'oeuvre de la science-fiction ne sera pas à l'écran : il s'agit de Star Wars, franchise de la pop-culture qui a marqué plusieurs générations.

Lors d'une conférence de presse, le cinéaste déclarait ne pas avoir réussi à obtenir les droits du film détenus par Disney. "Nous avons essayé difficilement. Ils n’ont pas voulu céder les droits". Toutefois, le long-métrage de Steven Spielberg a pu bénéficier du soutien d'autres firmes. "Nous avons demandé [la propriété intellectuelle] à presque tous les studios de cinéma, ainsi que des sociétés de jeux et de jouets, et tout le monde a sauté à bord, y compris Disney".

Un retournement de situation qui a été bénéfique pour le réalisateur oscarisé. "Disney a été très généreux en nous laissant essentiellement choisir les petits éléments dont nous avions besoin". Dans Ready Player One, Steven Spielberg fera un clin d’œil à la saga intergalactique en incluant seulement le mythique robot R2-D2 et un chasseur stellaire X-Wing. Saurez-vous les retrouver ?