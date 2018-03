publié le 04/03/2018 à 11:09

Tous les yeux seront rivés sur Hollywood ce dimanche 4 mars. Comme chaque année, la cérémonie des Oscars récompense les personnalités qui ont marqué le monde du cinéma en 2017. Cette 90ème édition sera retransmise sur ABC aux États-Unis mais aussi sur Canal + en France.



Cette année, on compte parmi les favoris La Forme de l'eau de Guillermo del Toro et Three Billboards de Martin McDonagh. Les deux films totalisent chacun 13 et 7 nominations. Les deux cinéastes sont toutefois en compétition face à Christopher Nolan pour Dunkerque (8 nominations) et Joe Wright pour Les Heures sombres (6 nominations).

La France tire aussi son épingle du jeu puisqu'elle est représentée à plusieurs reprises dans la liste des nommés. Le jeune acteur franco-américain Timothée Chalamet est en lice pour l'Oscar du meilleur acteur dans Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Agnès Varda pourrait aussi décrocher un Oscar pour son documentaire Visages, Villages, co-réalisé avec l'artiste JR. La pionnière de la Nouvelle-Vague avait déjà reçu une statuette d'honneur en novembre dernier. Enfin, le film Garden-Party, réalisé par un groupe d'étudiants est en course pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation.

Une cérémonie marquée par l'affaire Weinstein

La soirée des Oscars sera aussi très surveillée depuis la bourde historique de l'année dernière pour l'Oscar du meilleur film entre La La Land (mauvais lauréat) et Moonlight (bon lauréat). L'humoriste Jimmy Kimmel, maître de cérémonie pour la deuxième année consécutive, a promis que cela ne se reproduira pas cette année. Dans le cas contraire, "tous les gens qui travaillent chez ABC", la chaîne qui diffuse la cérémonie, "devraient être renvoyés!" Le ton est donné.



Mais la cérémonie sera aussi marquée par le scandale Weinstein. Les révélations de l'affaire ont entraîné la chute de plusieurs hommes puissants d'Hollywood, dont Kevin Spacey ou le producteur Brett Ratner. Les lauréats seraient même susceptibles de parler de #MeToo et Time's Up, les mouvements contre le harcèlement sexuel ainsi que de la diversité dans l'industrie du film.