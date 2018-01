"Les Heures sombres" et "Le Grand jeu" dans les sorties ciné de la semaine

publié le 03/01/2018 à 13:17

On commence avec un point sur le box-office français. Et sans surprise, le champion n'est autre que Star Wars 8 de Rian Johnson qui vient de passer la barre des 5,7 millions d'entrées en 3 semaines, (c'est le plus gros succès des 12 derniers mois chez nous), et il devrait poursuivre jusqu'aux 8 millions au moins.



Derrière, de beaux succès et champagne en vue chez Disney : Coco, le dernier Pixar, a dépassé les 3,3 millions de spectateurs. Santa et Cie, le film RTL d'Alain Chabat est largement au-delà du 1,7 million d'entrées. Le Crime de l'Orient-Express, autre film RTL de Kenneth Branagh approche du million. Succès aussi pour Jumanji bienvenue dans la jungle et Ferdinand. Côté nouveautés, début un peu en deçà des espérances pour Momo avec Catherine Frot et Christian Clavier, autour des 320.000 spectateurs.

Place aux nouveautés du jour à présent et d'abord un cours d'Histoire Stéphane avec le film Les Heures sombres de Jon Wright. L'histoire se déroule en mai 1940. L'Allemagne est en passe de conquérir l'Europe. Dernier rempart, l'Angleterre où même les plus patriotes imaginent éviter la guerre en signant une paix improbable avec Hitler. Chamberlain, le Premier ministre, est évincé du pouvoir et un homme, successeur inattendu va s'imposer : Winston Churchill, c'est lui le héros du film. Héros improbable à 65 ans, bougon, colérique, détesté par une partie du pays et ses propres alliés.

Et pourtant, c'est bien lui qui va prendre LA décision qui changera le cours de l'Histoire : engager le Royaume-Uni dans le conflit. Le film raconte ce moment, ces "Heures sombres" qui ont aussi fini par faire rejaillir la lumière et c'est Gary Oldman, méconnaissable sous son maquillage et son embonpoint qui incarne un Churchill bluffant. "Avoir l'opportunité de jouer un tel personnage, c'est un cadeau de Noël. J'ai encore du mal à croire à ma chance", confie Gary Oldman au micro de RTL, nommé aux Golden Globes dans la catégorie du Meilleur acteur.



> Les Heures Sombres / Bande-Annonce 1 VOST [Au cinéma le 3 janvier]

"Le Grand jeu" avec Jessica Chastain

Ce film d'Aaron Sorkin est tiré d'une histoire vraie, celle de Molly Bloom, jeune femme qui avait débarqué sans le sou à Los Angeles en 2004, avant de créer en quelques mois un véritable empire du poker clandestin destiné à des clients fortunés, (mise de départ 250.000 dollars).



Mais, entre les joueurs stars voulant garder leurs secrets, la mafia russe voulant faire main basse sur son tripot de luxe et le FBI voulant la faire tomber, Molly se retrouve face à un choix cornélien : collaborer avec la justice en risquant sa peau ou ne rien dire et finir ruinée en prison.



Jessica Chastain, nommée aux Golden Globes dimanche 7 janvier et sans doute dans la foulée aux Oscars, retrouve Idris Elba au générique du Grand jeu. Un film un peu long, où Aaron Sorkin, réalisateur et par ailleurs immense scénariste, se regarde parfois filmer, mais si vous aimez les thrillers financiers et judiciaires, vous allez vous régaler en terrain connu.

> LE GRAND JEU - Bande-annonce VOST