Timothée Chalamet dans "Call Me by Your Name"

publié le 23/01/2018 à 20:12

Son visage vous dit déjà peut-être quelque chose et son nom est sans doute à retenir. Timothée Chalamet, jeune comédien Franco-Américain né en 1995, vient à tout juste - à 22 ans - d'entrer dans la cour des grands. Ce mardi 23 janviers 2018, il a été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur rôle masculin pour son interprétation d'Elio, jeune adolescent lettré et frappé par la passion amoureuse dans le film Call Me by Your Name.



Il aura la lourde tâche d'affronter dans la même catégorie : Gary Oldman, transformé en Winston Churchill plus vrai que nature pour Les Heures sombres, Daniel Day-Lewis pour son dernier rôle avant la retraite dans Phantom Thread, Daniel Kaluuya (Get Out) et Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.).

Né d'une mère américaine et d'un père français, le jeune Timothée Chalamet commence sa carrière d'acteur à la télévision. On le voit apparaître, comme beaucoup de grands noms avant lui, dans un épisode de New York, police judiciaire (Law & Order) en 2009. Il joue ensuite le rôle de Luke dasn la série médicale bling-bling Royal Pains et dans la série moult fois récompensée Homeland où il tient le rôle de Finn Walden pendant 8 épisodes.

Timothée Chalamet dans "Homeland" où il joue le rôle du fils du vice-président Crédit : Showtime

Immédiatement après ces projets particulièrement porteurs, il a multiplié ses participations dans des longs-métrages. Le public international le reconnaîtra probablement comme le jeune Tom Cooper (joué adulte par Casey Affleck) dans le film de science-fiction de Christopher Nolan Interstellar.

L'or des récompenses

En 2017, il brille dans l'adaptation du roman d'André Aciman Call Me by Your Name. Il joue le rôle d'Elio, adolescent de 17 ans qui tombe éperdument amoureux d'un doctorant de 24 ans baptisé Oliver (et joué par Armie Hammer). Le film de Luca Guadagnino reçoit rapidement d'excellents signes du public et de la critique. Festival de Sundance, Prix spécial à La Roche-sur-Yon, Grand Prix du festival LGBT Chéries-Chéris, meilleur film de l'année pour le quotidien britannique de référence The Guardian... Et maintenant les nominations pour les Golden Globes et les Oscars.

> Call Me By Your Name (2017) - Official Trailer

La même année il joue le rôle de Kyle dans Lady Bird de Greta Gertwig, film qui a aussi récolté une quantité impressionnantes de critiques positives et nominations.

Conscience politique

Il tourne aussi auprès de Selena Gomez, Elle Fanning et Jude Law dans le prochain projet du controversé Woody Allen : A Rainy Day in New York. Après les révélations et accusations entourant le réalisateur, le jeune acteur a pris la décision de reverser entièrement son cachet d'acteur à diverses associations pour se distancier de Woody Allen.



"Je ne veux pas tirer profit de mon travail sur ce film", a-t-il déclaré dans un message sur Instagram. Son salaire profitera donc à trois associations Time's Up, Rainn et le centre LGBT de New York.



L'année prochaine, il sera aussi à l'affiche de Beautiful Boy de Felix Van Groeningen avec Steve Carell. Il jouera le rôle d'un fils qui se débat avec son addiction à la méthamphétamine. Il apparaîtra dans un rôle plus secondaire dans Hostiles de Scott Cooper, un western qui réunira à l'écran Christian Bale et Rosamund Pike.