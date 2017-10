"Ramsès II", la nouvelle pièce déjantée avec François Berléand

publié le 18/10/2017 à 12:27

François Berléand et Éric Elmosnino jouent dans Ramsès II, une pièce de Sébastien Thierry, aux Bouffes Parisiens. dans laquelle François Berléand est le beau-père d’Eric Elmosnino. Tous deux sont passionnés d'Egypte. C'est ce qu'ils racontent dans la pièce, mais dans la vraie vie ce n'est pas vraiment le cas.



Les deux hommes se retrouvent sur scène pour la deuxième fois. Le personnage qu’interprète Berleand est en chaise roulante. Un accident de voiture lui ayant fait perdre l'usage de ses jambes. C’est un handicap auquel il s’est finalement accoutumé avec beaucoup d'entraînement.

Comme dans toutes les pièces de Sébastien Thierry, l'intrigue est absurde. On le découvre à la campagne avec sa femme Elisabeth, interprétée par l'excellente Evelyne Buyle. Ils attendent la visite de leur fille, Bénédicte, jouée par Elise Diament et de son compagnon, Éric Elmosnino. Mais voilà que celui-ci arrive seul. Mais où es donc Bénédicte ? Et c’est à partir de là que les choses déraillent et deviennent un quiproquo total. Le père imagine les scénarios les plus absurdes et parvient à nous faire douter de sa raison.

Un beau-père atteint de démence ?

Ne serait-il pas atteint de démence, ce beau-père à roulettes ? Ou est-ce Matthieu, son gendre, qui essaie de le rendre dingue ? Est-ce qu'il ne serait pas le pervers qui torture son beau-père d'une manière ignoble ? Éric Elmosnino est excellent dans le rôle du méchant insaisissable. Est-il malin, est-il crétin ?



On est au bord de l'implosion tout le temps. À chaque fois qu'on croit tenir la vérité, on se rend compte qu'on n'y est pas ! Ceux qu'on croyait disparus, réapparaissent au moment le plus inattendu, ceux que l'on croyait sains d'esprit se révèlent les plus dément ! Si vous aimez vous réjouir du malheur des autres, si le tragique des situations les plus extrêmes vous excite, ce grand guignol familial est fait pour vous.

Michel Sardou est rare dans les médias. Il a choisi le micro RTL pour évoquer ses adieux à la musique. Le Choix du fou, son ultime album sort vendredi, le lendemain, il sera sur France 2 pour une toute dernière émission.



Il parcourt aussi les routes de France avec sa tournée La Dernière danse. On l'a rencontré lors de son concert vendredi dernier à Strasbourg. La main dans une boîte de chocolats, Michel Sardou a juré qu'il ne fera pas le coup du come-back dans deux ans. Il veut désormais faire du théâtre.



Cette tournée de La Dernière danse met un point final à cinquante ans de chansons. Pourtant, Michel Sardou refuse le terme de tournée d'adieux. "J'arrête la chanson, mais je n'arrête pas le spectacle pour autant. J'irai au théâtre. Je n'ai pas l'impression de quitter ce métier et d'aller m'étendre dans une chaise longue ou à la pêche. Je ne suis pas le genre de mecs à tomber en sanglots quand je quitte quelque chose. Je crois que j'ai suffisamment fait mon boulot et je retourne à mes premières amours : le théâtre", confie l'artiste.

