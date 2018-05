Festival de Cannes 2018 : "Il m'arrive de ne plus pouvoir me balader sur la Croisette" confie Scorsese

publié le 09/05/2018 à 12:42

Pour cette deuxième journée du Festival de Cannes, l'homme de ce mercredi 9 mai n'est autre que Martin Scorsese. Le célèbre réalisateur américain va recevoir un prix sur la Croisette.



La Quinzaine des Réalisateurs, une des sélections parallèles remet chaque année le Carrosse d'Or (titre d'un film de Renoir) à un grand cinéaste. Pour ce 50e prix, c'est le réalisateur de Taxi driver, Les affranchis et Gangs of New York qui est honoré. Il y a 44 ans, Martin Scorsese était ici pour la première fois en compétition avec son troisième long-métrage Mean Streets. "C'était dingue ! Nous étions ici avec Robert De Niro et Harvey Keitel" se souvient-il. "C'était une époque de liberté car nous étions inconnus et nous pouvions aller partout".

En 1974, Scorsese était un trentenaire qui allait révolutionner Hollywood et le cinéma avec d'autres cinéastes. Aujourd'hui à 75 ans, s'il regrette ce Cannes de jadis, il n'ose plus affronter la foule de la Croisette. "Il m'arrive de ne plus pouvoir me balader sur la Croisette ou dans les rues surpeuplées de New-York", confie le réalisateur de Casino.

Depuis son adolescence où il trouve sa vocation pour le cinéma à son goût pour le divertissement, Martin Scorsese est par ailleurs en pleine préparation de son prochain film consacré à la Mafia intitulé The Irishman.

Retour sur la cérémonie d'ouverture

La 71e édition du Festival de Cannes a été déclarée ouverte mardi soir sur la Croisette. La cérémonie a été présentée par Edouard Baer qui a accueilli le délégué général du festival Thierry Frémeaux, le président Pierre Lescure et le jury présidé par Cate Blanchett.



En guise d’aparté musicale, c'est Juliette Armanet qui est venue joliment, délicatement, poétiquement ponctuer cette cérémonie en reprenant Les moulins de mon cœur de Michel Legrand, chanson du film L'affaire Thomas Crown sorti en 1968.



Parmi les 9 membres du jury qui ont monté les marches du Palais des Festival pour la première fois pour assister à cette cérémonie, on retrouve deux français : le réalisateur Robert Guédiguian et l'actrice Léa Seydoux.