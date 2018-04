publié le 18/04/2018 à 07:49

Après la présidente Cate Blanchett et le maître de cérémonie Edouard Baer, on en sait désormais plus sur le jury du prochain Festival de Cannes. Mercredi 18 avril, les organisateurs du plus prestigieux rendez-vous de cinéma ont dévoilé dans un communiqué les membres du jury.



Au total, 4 hommes et 5 femmes. Parmi elles, les actrices Kristen Stewart (Sils Maria, Personal Shopper) et Léa Seydoux (La Vie d'Adèle, 007 Spectre) auront la lourde tâche de décerner les récompenses. Les réalisateurs Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Premier contact) et Robert Guédiguian (Marius et Jeanette, Les Neiges du Kilimandjaro) les accompagneront, épaulés par l'acteur chinois Chang Chen (Tigre et Dragon, The Assassin), la productrice américaine Ava DuVernay (Selma, Un raccourci dans le temps), le réalisateur russe Andrey Zvyagintsev (Faute d'amour, Le Retour) et la chanteuse burundaise Khadja Nin.