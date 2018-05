publié le 08/05/2018 à 18:10

Le jury est arrivé. Les stars aussi. Le tapis rouge est en train d'être épousseté une dernière fois avant la fameuse première montée des marches. Cannes s'apprête à célébrer la 71ème édition de son célèbre festival du cinéma ce mardi 8 mai 2018.



C'est Everybody Knows (Todos lo saben) qui ouvrira le bal des films projeté en compétition officielle. Avec ce premier long-métrage non anglophone ou francophone à faire l'ouverture du Festival de Cannes depuis 2004, l'Iranien Asghar Farhadi proposera aux festivaliers et au jury un thriller psychologique réunissant Javier Bardem et Penélope Cruz en plein drame familial.

Ce 71e Festival sera le premier depuis le séisme Weinstein. Il aura un jury très engagé pour la cause des femmes, présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett. "L'industrie du spectacle n'est pas différente des autres industries à travers le monde face à ces problèmes", a-t-elle estimé, espérant "un changement profond" des mentalités.



La cérémonie d'ouverture en direct

18h44 - Cécile de France, Nahuel Perez Biscayart (120 battements par minute) ou encore Reda Kateb ouvrent la voie pour la grande famille du cinéma, s'arrêtant ici et là pour une photo ou une brève interview.



18h35 - Isabelle Adjani et Julianne Moore sont les deux premières grandes stars du cinéma à monter les marches du Festival. Signatures d'autographes, sourire ou moue boudeuse pour les photographe et L'Indien de Juliette Armanet sont au programme.



17h17 - Le Jury des longs-métrages a eu droit à son célèbre "photocall". Il est composé de l'acteur taïwanais Chang Chen, de la réalisatrice et productrice Ava DuVernay, des cinéastes Robert Guédiguian, Andreï Zviaguintsev et Denis Villeneuve, de la chanteuse Khadja Nin, des actrices Léa Seydoux et Kristen Stewart. Un jury présidé par Cate Blanchett.

Les femmes du jury du 71ème Festival de Cannes : Kristen Stewart, Ava Duvernay, Cate Blanchett, Lea Seydoux et Khadja Nin Crédit : Sipa

16h30 - Les équipes du Festival installent le fameux tapis rouge devant le Palais des Festivals. Tout doit être impeccable.

La tapis rouge du Festival de Cannes 2018 Crédit : Sipa