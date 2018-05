publié le 08/05/2018 à 20:59

Le rouge, le noir et le blanc ont dominé à Cannes. Tapis rouge, photographes et badauds étaient en place mardi 8 mai 2018 pour la cérémonie d'ouverture du 71ème Festival international du cinéma, le premier depuis le séisme Weinstein, avec un jury très engagé pour la cause des femmes et présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett.



"L'industrie du spectacle n'est pas différente des autres industries à travers le monde face à ces problèmes", a estimé l'actrice, espérant "un changement profond" des mentalités, à quelques heures de la première montée des marches pour le film Everybody Knows, d'Asghar Farhadi, avec Penélope Cruz et Javier Bardem. "Est-ce que j'aimerais voir plus de femmes en compétition ? Tout à fait. Est-ce que cela va arriver prochainement ? Je l'espère", a affirmé la star australienne, engagée dans la lutte contre le harcèlement sexuel à travers la Fondation Time's Up.

Quelques instants après la montée des marches, l'actrice a été rejointe par Martin Scorsese pour ouvrir très officiellement les 12 jours de festival.