publié le 09/05/2018 à 08:07

Un vent de fraîcheur souffle sur la Croisette. La 71ème édition du Festival de Cannes vient a débuté ce mardi 8 mai 2018. Pendant dix jours, les stars les plus connues du cinéma mondial foulent le tapis rouge. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir des actrices et réalisatrices qui vont crever l'écran dans les prochaines années.



Sous l’œil des habitués de la quinzaine, les nouveaux talents du cinéma viennent faire leurs premiers pas à Cannes. Présidée par l'actrice Cate Blanchett, le festival s'annonce féministe et engagé. Cette année, les jeunes réalisateurs sont à l'honneur. Beaucoup de premiers films sont sélectionnés en compétition officielle ou dans la catégorie Un Certain regard.

Pour découvrir les talents de demain, l'équipe de RTL Girls vous présente quatre jeunes comédiennes et comédiens à suivre de près sur la Croisette.

Samantha Mugatsia et Sheila Munyiva

Héroïnes du film kényan très prometteur Rafiki, Samantha Mugatsia et Sheila Munyiva sont deux visages à retenir. Ces deux jeunes actrices jouent Kena et Ziki, deux lycéennes qui tombent amoureuses dans un pays qui leur interdit. Retenez-bien le nom de ces deux comédiennes : elles crèvent l'écran dans ce film de Wanuri Kahiu !

Victor Polster

Ce jeune acteur belge débarque pour la première fois à Cannes, dans le film Girl, de Lukas Dhont, lui aussi pour la première fois sur la Croisette. Victor Polster interprète le rôle de Lara, une jeune fille de 15 ans, née garçon, qui rêve de devenir danseuse étoile. Une performance impressionnante qui devrait promettre une belle carrière au jeune acteur.

Manal Issa

Son visage n'est pas inconnu des passionnés de cinéma, mais elle sera bientôt un visage incontournable du 7ème art. À 26 ans, Manal Issa s'est d'abord engagé dans des études d'ingénieur avant de se tourner vers le cinéma, presque par hasard.



Cette actrice franco-libanaise a été repéré sur les réseaux sociaux pour intégrer le casting du film Peur de rien, de Danielle Arbid, qui la révèle au grand public. Cette année, c'est dans Mon tissu préféré qu'on la retrouve. Elle y interprète une jeune Syrienne qui s'émancipe, entre rêves de liberté, peurs et découverte du désir.