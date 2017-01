"Gad Elmaleh part en live" est diffusé depuis le 24 janvier 2017 sur la plateforme en ligne pour tous les abonnés.

par Cécile De Sèze publié le 24/01/2017 à 18:35

Il tente sa chance outre-Atlantique. Gad Elmaleh débarque sur Netflix ce mardi 24 janvier avec son spectacle Gad Elmaleh part en live, enregistré à Montréal. Proposé en exclusivité sur la plateforme de vidéos en ligne, le one man show est diffusé dans 190 pays différents, donc sous-titré en 190 langues. Le spectacle s'est fait en français. De quoi amplifier sa notoriété à l'étranger. Dans ce spectacle, l'humoriste raconte son expérience américaine.



Gad Elmaleh part en live est en exclusivité Netflix. Il ne sortira pas en DVD par la suite. C'est donc une véritable publicité à la fois pour l'humoriste et pour la plateforme, qui s'assure de nouveaux abonnés avec au moins quelques fans du comédien. Pour assurer la promotion de son spectacle en ligne, Gad Elmaleh a joué de son talent d'imitateur dans une série de vidéos imitant les castings pour les séries Netflix, de Marseille à Narcos en passant par Orange is the New Black.

Depuis quelques années, l'humoriste tente de s'imposer sur la scène du stand-up aux États-Unis, mais tout n'est pas si simple. Il a dû s'adapter tout en restant fidèle à son style : "Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé par faire du stand-up pur, en restant fixe avec le micro près de la bouche. Je voulais faire comme les Américains, confie-t-il à TéléObs. C'est con, mais j'étais intimidé. Mais plus je faisais de clubs, plus ma vraie nature, ma gestuelle revenaient." Sa tournée Oh My Gad! sera d'ailleurs aussi mise en ligne sur Netflix l'an prochain. En attendant, abonnés Netflix, vous pouvez toujours déguster un peu de Gad à la sauce canadienne.

