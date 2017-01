La plateforme de streaming propose de nombreuses nouveautés pour le début de l'année 2017, notamment "Les Orphelins Baudelaire", un spectacle inédit de Gad Elmaleh et des nouveautés US.

par Benjamin Pierret publié le 01/01/2017 à 14:00

Quelle est la meilleure manière de se remettre des fêtes de fin d'année et de toutes les victuailles englouties lors des repas de famille ? Le binge-watching, confortablement installé sur son canapé. Pour cela, Netflix a tout prévu. La plateforme commence l'année 2017 en beauté : tout au long du mois de janvier, les abonnés pourront découvrir de nombreux films, documentaires et séries inédits. Et il y en aura pour tous les goûts !



Humour, suspense, séries familiales et sport : les téléspectateurs auront de quoi faire avec cette nouvelle sélection. Entre des séries-événements comme Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, un spectacle inédit de Gad Elmaleh et un documentaire fascinant sur le footballeur brésilien Pelé, tout le monde trouvera le plaisir coupable qui lui correspond.

"Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire", la série à ne pas manquer

Les nostalgiques de leurs lectures enfantines ne manqueront pas ce nouveau show, première adaptation sérielle de la série de livres éponyme de Lemony Snicket. Quand Violette, Klaus et Prunille se retrouvent seuls au monde après l'incendie qui coûte la vie à leurs parents, ils sont recueillis par un lointain parent, l'inquiétant comte Olaf. Celui-ci se révèle prêt à tout pour toucher l'héritage des trois enfants, qui doivent rivaliser de ruse et d'ingéniosité pour échapper à ses griffes.



C'est Neil Patrick Harris, l'inoubliable Barney Stinson de How I Met Your Mother, qui a été choisi pour interpréter le redoutable antagoniste. Il succède à Jim Carrey, qui a tenu le même rôle dans l'adaptation cinématographique sortie en 2004. Une première bande annonce prometteuse semble annoncer un univers très proche de celui des livres, qui devrait ravir les fans de la première heure comme les néophytes. Une série à découvrir dès le 13 janvier sur Netflix.

"Riverdale", l'adaptation d'un comics culte

À Riverdale, petite ville des États-Unis, les choses ne sont pas aussi calmes qu'elles semblent l'être. Une bande de lycéens, menée par Archie Andrews, est témoin d'étranges phénomènes qui leur permettent de découvrir les sombres secrets que renferme leur commune. Ce pitch et la rousseur du personnage principal ne seront peut-être pas étrangers à certains téléspectateurs : Riverdale est l'adaptation de la bande-dessinée Archie Comics, déjà portée à l'écran sous forme de dessin animé : Archie, Mystère et compagnie, diffusé sur M6 au début des années 2000.

La saison 1 de Riverdale promet de charmer les téléspectateurs dès le début de sa diffusion outre-Atlantique sur la CW, le 26 janvier. En France, ce sont les abonnés de Netflix qui pourront découvrir cette première salve d'épisodes, au rythme américain. Dès le 27 janvier, la plateforme proposera un épisode par semaine, 24 heures après sa diffusion US.

"Gad Elmaleh part en live", un spectacle inédit

Gad Elmaleh est décidément partout. Alors qu'il vient de cartonner avec son spectacle Tout est possible en collaboration avec Kev Adams et qu'il s'apprête à animer le premier Saturday Night Live français, celui qui figure parmi les humoristes favoris des Français débarque sur Netflix.



Gad Elmaleh part en live, spectacle inédit disponible le 24 janvier, est la première collaboration d'un partenariat signé entre le comédien et la plateforme, comme le rapporte Le Parisien. Une première production qui devrait être suivie d'un autre spectacle, entièrement en anglais, dans les mois qui viennent.

"Pelé, la naissance d'une légende"

Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, est un mythe du football international. Ce biopic signé Michael et Jeff Zimbalist revient sur la formidable ascension de cette star née en 1940, dont la vie a commencé dans les favelas et l'a mené à être trois fois champion du monde, en 1958, 1962 et 1970. Le film retrace le parcours hors du commun de cet athlète hors-pair, souvent considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, et sera disponible sur Netflix dès le 1er janvier.

"Coin Heist", quand des étudiants deviennent des criminels

Coin Heist, un film original Netflix, raconte comment un groupe d'étudiants d'une prestigieuse école préparatoire décident d'allier leurs forces pour voler la United States Mint, l'organisme américain qui crée les pièces de monnaie. L'adaptation d'un best-seller américain écrit par Elisa Ludwig, disponible dès le 6 janvier.

"Voltron, le défenseur légendaire", la suite des aventures spatiales

La saison 2 de ce programme pour enfants débarque le 20 janvier 2017 sur Netflix. Le dessin animé suit le destin d'une équipe de jeunes explorateurs chargés de protéger la galaxie d'une menace imminente. Pour mener leur mission à bien, ces rangers de l'espace sont choisis pour former Voltron, un gigantesque robot capable de protéger les humains des forces du mal du cosmos.

Une sélection cinéma exceptionnelle

Pour ce mois de janvier, Netflix va proposer de nombreux long-métrages à ses abonnés, parmi lesquels des succès de ces dernières années au box-office. Ainsi, The Place Beyond The Pines, avec Bradley Cooper, Eva Mendes et Ryan Gosling, sera disponible le 20 janvier. Total Recall, avec Colin Farrell, Kate Beckinsale et Jessica Biel, apparaîtra sur la plateforme le 4 janvier. Côté cinéma français, les abonnés pourront découvrir Des vents contraires, déchirant drame signé Jalil Lespert, dès le 1er janvier.