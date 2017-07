Wet Hot American Summer: Ten Years Later ' Official Trailer [HD] ' Netflix

publié le 01/08/2017 à 07:50

Quoi de mieux pour profiter de la pause estivale que de se poser tranquillement chez soi et de profiter de l'immense catalogue Netflix ? Comme chaque mois, le géant américain fait le plein de nouveautés, ajoutant des documentaires, des nouvelles saisons de vos séries préférées et également des films originaux. Une nouvelle fois, les abonnés sont chouchoutés par la plateforme de streaming.



Pour ce mois d'août, les fans de l'énigmatique série Orphan Black pourront découvrir sur Netflix la cinquième et ultime saison mettant en scène Sarah Manning et ses sœurs (le 13 août), tandis que les cinéphiles pourront retrouver le film culte Apollo 13 (le 16 août). Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil et Iron Fist vont rétablir la justice dans une série commune, The Defenders. Enfin, les amateurs de mangas pourront découvrir l'adaptation du titre culte Death Note, dans lequel un jeune étudiant tue des gens en écrivant leur nom dans un mystérieux carnet.

"Wet Hot American Summer", le 4 août

On prend les mêmes et on recommence. Sorti en 2001, Wet Hot American Summer, parodie des films sur les années fac, a droit à une suite sur Netflix, intitulée Ten Years Later. Dix ans après, les protagonistes du premier film se retrouvent. Et rien (ou presque) ne semble avoir changé. Humour absurde et myriade de stars (Amy Poeler, Paul Rudd, Elizabeth Banks, Chris Pine pour ne citer qu'eux) semblent constituer cette suite en huit épisodes. Un retour dans les années 1990 qui s'annonce hilarant.

"Icare", le documentaire sur le dopage, le 4 août

Bryan Fogel, réalisateur de profession, s'est donné un objectif : découvrir ces dopants qui permettent aux sportifs d'améliorer leurs performances. Ce travail de longue haleine a abouti dans un documentaire, Icare, disponible sur Netflix le 4 août, jour où débutent les championnats du monde d'athlétisme.



À mi-chemin entre la démarche documentaire et le thriller géopolitique, ce film essaie d'en dire plus sur le système de dopage institutionnalisé en Russie, à cause duquel des athlètes russes ont été exclu des derniers Jeux Olympiques. Icare a remporté le prix Orwell au festival du film de Sundance, ainsi que le prix du public au Festival de Sundance de Londres, en 2017.

"Atypical", teen-drama sur l'autisme, le 11 août

L'adolescence continue de passionner la plateforme de streaming. Netflix va désormais donner davantage de visibilité à la question de l'autisme dans Atypical. Les spectateurs pourront ainsi suivre les aventures lycéennes de Sam, un jeune adolescent autiste, qui aimerait dépasser son trouble pour avoir des relations amoureuses avec des jeunes filles de sa classe.



Cette dramédie en huit épisodes seulement s'attaque donc à un sujet complexe. Côté casting, on pourra retrouver Keir Gilchrist (United States of Tara) mais aussi Jennifer Jason Leigh, la redoutable bandit des Huit Salopards.



"Top Gun", le film culte, le 12 août

Quoi de mieux que de profiter de la pause estivale pour (re)découvrir ce grand classique du septième art ? Sorti en 1986, ce film signé Tony Scott a fait de Tom Cruise la star de cinéma que l'on connait aujourd'hui. On y suit des pilotes de l'armée américaine envoyés à Top Gun, l'école de l'élite de l'aéronavale des États-Unis.



Mais l'un d'eux, Maverick, tombe sous le charme de l'une de ses instructrices alors qu'il concoure pour le titre du meilleur pilote. Si ce long-métrage d'action a mis Tom Cruise sous le feu des projecteurs, il a également fait connaître le tube Take my Breath Away.

"The Defenders", la série pour les passionnés de super-héros le 18 août

Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil et Iron Fist. L'équipe des Defenders est au complet et s'apprête à instaurer la justice sur Hell's Kitchen. Ces quatre héros solitaires tout droit sortis de l'univers Marvel vont devoir faire équipe malgré leurs différences afin de sauver New-York d'une adversaire redoutable, incarnée par Sigourney Weaver. La bande-annonce partagée pendant le Comic-Con de San Diego en dit peu sur cette alliance inattendue, mais celle-ci s'apprête à être explosive.

"Death Note", l'adaptation américaine du manga culte, le 25 août

Les amateurs de manga reconnaîtront ce titre culte. Le géant américain s'est lancé dans l'adaptation de Death Note, manga sombre et horrifique écrit par Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Light, étudiant, trouve accidentellement un carnet, intitulé le "death note". Lorsqu'on y écrit le nom d'une personne dont on connaît le visage, cette dernière meurt d'une crise cardiaque. Le jeune protagoniste se met en tête de changer le monde et de faire justice lui-même grâce à son nouveau pouvoir. Une intrigue haletante à découvrir chez le géant américain dès le 25 août.