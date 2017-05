publié le 03/05/2017 à 16:47

Vous avez aimé les aventures de Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage ou encore Iron Fist dans leurs séries Netflix respectives ? Vous allez adorer vous plonger dans The Defenders, la série qui rassemble ces 4 super-héros de Marvel toujours sous la houlette de Netflix. En attendant la diffusion sur le service de streaming le 18 août 2017, une première et longue bande-annonce a été publiée ce 3 mai.



De quoi redécouvrir ces héros plutôt solitaires dans la périlleuse expérience du travail en groupe. Comment vont-ils se rencontrer ? S'affronter ? S'unir pour défaire un ennemi commun qu'ils ne pourraient affronter seuls ? C'est que ce trailer, placé sous les signes de l'action et de l'humour, laisse entrevoir. Une recette bien connue et savoureuse que les amateurs des Avengers - un autre rassemblement de super-héros - connaissent déjà très bien.

Sigourney Weaver, une méchante de choix

Et si les fans de super-pouvoirs avaient besoin d'une raison supplémentaire pour attendre avec impatience The Defenders, disons que cette bande-annonce introduit aussi pour la première fois Alexandra, l'ennemie des "Défenseurs", incarnée par la seule et unique Sigourney Weaver (Alien, Avatar). Le tout sur un Come as You Are de Nirvana réorchestré et punchy à souhait. Que demander de plus ?