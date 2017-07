On refait le monde

On refait le monde La page de l'émission

VIDÉO - "The Defenders" : Stan Lee et The Punisher dans le nouveau teaser

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

C'est le 18 août prochain que les fans pourront découvrir les aventures des quatre héros aux aptitudes inédites et aux caractères bien trempés. Ils devront combattre l'énigmatique Alexandra ( Sigourney Weaver ), mais aussi Elektra , l'ancien amour de Daredevil, revenue d'entre les morts grâce à l'organisation criminelle de La Main. L'autre grande surprise c'est bien évidemment la présence du Punisher, le sanglant mercenaire vu dans la saison 2 de Daredevil . Incarné par John Bernthal, il est un personnage ambigu (il préfère se venger plutôt que de rendre la justice, mais épaule Daredevil), qui a séduit le public. Reste à savoir quel rôle il jouera dans The Defenders. L'acteur sera l'une des stars du Comic Con de San Diego lors du panel Netflix le 21 juillet.

Netflix met la barre très haut pour le Comic Con de San Diego. Le géant du streaming américain a dévoilé un nouveau teaser de la série The Defenders , attendue le 18 août prochain. Et cerise sur le gâteau, c'est Stan Lee, le père des super-héros Marvel qui racontent leurs aventures. Installé confortablement dans sa voiture, il raconte sur ce qui fait l'essence d'un héros avec des images tirés des séries Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage et Iron Fist. C'est la première fois que Stan Lee, le père de Spider-Man, Hulk, Iron Man, réalise un cameo dans une série Marvel.

Stan Lee dans "The Defenders"

article

7789424346

VIDÉO - "The Defenders" : Stan Lee et The Punisher dans le nouveau teaser

VIDÉO - "The Defenders" : Stan Lee et The Punisher dans le nouveau teaser

La prochaine équipe des Defenders s'offre une nouvelle vidéo avec Stan Lee dans le rôle du narrateur du trailer et une apparition surprise de The Punisher.

http://www.rtl.fr/culture/cine-series-jeux-video/video-the-defenders-stan-lee-et-the-punisher-dans-le-nouveau-teaser-7789424346

http://media.rtl.fr/cache/8tscD5ih3Po3VsGHjjrdDw/330v220-2/online/image/2017/0720/7789424750_stan-lee-dans-the-defenders.PNG