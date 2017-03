publié le 09/03/2017 à 11:24

L'hiver arrive doucement sur Westeros. À quelques mois du lancement de la saison 7 de Game of Thrones, HBO, qui diffuse la série aux États-Unis, a donné un premier indice aux fans. Lors du festival SXSW d'Austin, au Texas, les scénaristes David Benioff et D.B. Weiss ont dévoilé une première affiche de la série. Très sobre, elle montre simplement un mélange entre le feu et la glace.



Assez énigmatique, le poster laisse libre cours à de multiples interprétations. S'agit-il d'une alliance entre le feu et la glace, symbolisée par une rencontre entre Daenerys et Jon Snow ? Ou serait-ce plutôt l'affrontement entre le feu et la glace, entre les dragons de Daenerys et les Marcheurs Blancs ? Les premiers épisodes le diront. HBO n'a dévoilé aucune date officielle de lancement mais, une chose est sûre, il faudra prendre son mal en patience : la saison 7 de Game of Thrones n'arrivera pas sur les écrans avant juin.

HBO a dévoilé un premier teaser de la saison 7 de "Game of Thrones" Crédit : HBO