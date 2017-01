SPOILERS - L'intrigue de "Thor : Ragnarok" serait dévoilée depuis quelques jours et révélerait la majeure partie du film.

Crédit : The Walt Disney Company France "Thor : Ragnarok" sortira le 25 octobre prochain

par Capucine Trollion publié le 08/01/2017 à 14:00

Après Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est au tour de Thor : Ragnarok de révéler ses secrets. Selon Screen Geek, on connaîtrait la plus grande partie de l'intrigue, du troisième volet des aventures de Thor. Le film est attendu en 2017, mais il est déjà au cœur de nombreuses théories de fans. On sait déjà que le dieu Asgardien partagera l'affiche avec Hulk. On découvrira donc pourquoi les deux héros étaient absents pendant Captain America : Civil War. Pour la suite, c'est juste après, mais avec spoilers !



Quatre ans après Thor : Le monde des ténèbres, les spectateurs pourront découvrir la suite attendue du héros d'Asgard. Souvenez-vous, le film se termine avec la disparition d'Odin, remplacé par le machiavélique Loki, la disparition de la mère de Thor et le retour de Jane (Natalie Portman) sur Terre. Bonne ambiance ! Alors que nous réserve la suite Thor : Ragnarok, outre les révélations du casting sur la déesse Hela et la guerrière Valkyrie ? Attention, après ce GIF, il n'y a que des spoilers !

C'est Loki qui envoie Hulk sur la planète Sakaar

Hulk et Loki ne se sont jamais entendus. Et le demi-frère machiavélique de Thor prendra sa revanche en envoyant notre Avengers colérique sur la planète Sakaar. C'est là que se déroule les combats des gladiateurs, comme dans le comics Planète Hulk, dont Thor 3 va s'inspirer. On ne sait pas encore comment Loki récupère Hulk après Avengers 2, où le héros décide de se sacrifier pour aider les Avengers qui ont du mal à vaincre Ultron. On peut espérer quelques indices dans un premier trailer qui arrivera sûrement dans quelques mois.

Thor, Hulk et Valkyrie à la recherche de la Pierre de l’Âme

Valkyrie, nouvelle héroïne du film, va rejoindre les deux héros dans leur quête. Ils vont se rencontrer sur Sakaar, où Valkyrie serait prisonnière et forcée à combattre. Si elle s'entend bien avec Thor, cela ne donnera pas forcément naissance à une histoire d'amour. Pour autant, ils devront absolument trouver la dernière Pierre de l'Infini, afin de combattre la déesse Hela et Loki.



C'est d'ailleurs Hela qui a aidé Loki à monter sur le trône d'Asgard, mais elle va ensuite le trahir puisqu'elle désire par dessus-tout détruire les 9 Royaumes. Loki va alors demander l'aide de son frère, pour encore mieux le trahir par la suite. Loki va en effet donner la Pierre à Thanos, pour avoir la vie sauve, et lui révéler aussi où se trouvent les 5 autres Pierres. Vous l'aurez compris, ce passage sera une annonce pour Avengers : Infinity War, où tous les super-héros vont devoir s'unir pour combattre le titan.

Odin exilé sur Terre

On sait enfin où se trouve Odin, le dieu d'Asgard dégagé du trône par Loki à la fin du Monde des ténèbres. Les premières images du tournage avaient donné un indice lorsque les deux frères étaient ensemble sur Terre. C'est là que se trouve leur père, devenu vagabond, à priori dans la ville de New York puisque Thor et Loki vont devoir faire appel à Doctror Strange pour le retrouver, comme on avait pu le découvrir à la fin du film sur le Sorcier Suprême. Odin va alors récupérer tous ses pouvoirs et détruire les monstres de Ragnarok. Malheureusement, Heimdall, le gardien d'Asgard, ne survivra pas à l'aventure.