publié le 10/05/2017 à 12:59

Natalie Portman fera-t-elle son retour dans Thor : Ragnarok, le troisième volet de la saga consacrée à l'Asgardien ? L'idée semble possible à en croire le réalisateur du film, Taïka Waititi, qui a posté une étrange photo de l'actrice sur les réseaux sociaux. C'est un montage sur lequel Natalie Portman apparaît dans Léon de Luc Besson, son premier grand rôle au cinéma, et dans la comédie Où le cœur nous mène, qui l'a montre enceinte. Et pour ajouter encore plus de mystère (ou d'incompréhension),Taïka Waititi a ajouté la légende suivante : "Déchiffrez les signes" avec le hashtag #Ragnarok.



La photo a bien évidemment de quoi agiter les fans, surtout depuis la déclaration de Natalie Portman en août dernier qui confiait "en avoir fini" avec les films Marvel et son rôle de Jane Foster dans les deux premiers épisodes de la saga sur Thor. Mais, Ragnarok étant reparti en tournage, comme le signale Movie Web, il est bien possible que Taïka Waititi ajoute un caméo de la comédienne, avant sa sortie en salles le 25 octobre prochain.

Natalie Portman n'a pas complètement fermé la porte à de prochaines apparitions dans les blockbusters Marvel : "Je ne sais pas si, un jour, je demanderai à revenir dans Avengers 7 ou autre chose… Je n’en ai aucune idée ! Mais autant que je sache, c’est fini", avait-elle confié au Wall Street Journal. Ce qui renforcerait l'hypothèse de sa prochaine apparition dans Thor : Ragnarok dans lequel notre héros retrouvera Hulk, son partenaire des Avengers, sur la planète Sakaar.