publié le 07/11/2017 à 08:05

Amis lecteurs et fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas encore regardé le troisième épisode de la saison 8, passez votre chemin. La suite du texte est remplie de spoilers.



Mais que diable se passe-t-il dans la tête de Morgan ? Dans l'épisode 3 de cette semaine, il décide tout simplement d'abandonner son groupe au beau milieu de la forêt. Après une énième dispute avec Jésus (sur la question "faut-il oui ou non tuer les Sauveurs prisonniers ?") et un face-à-face plutôt musclé, que le jeune homme a remporté. "Je n'ai pas raison, je sais que je n'ai pas raison, mais ça ne veut pas dire que j'ai tort", souffle finalement Morgan avant de prendre la tangente.



Une décision qui pourrait surprendre plus d'un spectateur. Est-ce la fin de Morgan ou le début d'une nouvelle aventure ? La tension est palpable et il est temps de passé en revue les théories les plus probables quant à sa survie.

Il pourrait (enfin) rencontrer les Chuchoteurs ?

Les Chuchoteurs dans les comics "The Walking Dead" Crédit : Image Comics

Annoncés depuis de nombreuses saisons, les Chuchoteurs pourraient enfin apparaître via Morgan. Dans les comics, ce sont des hommes et des femmes qui vivent comme à l'époque de la Préhistoire. Brutaux, violents, ils survivent dans le monde de The Walking Dead en recouvrant leurs corps de peaux humaines et leurs visages par des masques tout aussi affreux. Cette technique leur permet de déambuler parmi les zombies sans se faire attaquer. Et ils chuchotent entre eux pour communiquer.

Morgan pourrait les rencontrer dans la forêt pendant sa marche solitaire. Dans l'épisode 12 de la saison 3, il en aurait même croisé puisqu'il décrit "des gens avec des masques de morts". Reste à savoir s'ils le dévoreront ou choisiront de l'épargner. Dans les comics, les Chuchoteurs sont tout sauf sympathiques avec nos héros qui vivent désormais en paix depuis la fin de la guerre contre Negan.

Redevenir un vengeur solitaire

Ce ne serait pas la première fois que Morgan de tuer pour assouvir sa vengeance, sans l'aide de personne. Ce n'est qu'en arrivant au Royaume et en faisant de Benjamin son fils de substitution qu'il laisse son passé sanglant derrière lui.



Mais à la mort de ce dernier dans la saison 7 le replonge dans ces démons. Et depuis le début de la saison 8, Morgan tue sans ciller. Il peut donc très recommencer sa mission en étant séparé de son groupe. Il n'aura pas au moins à subir les leçons de morale de Jésus et laisser libre cours à sa haine.

Retrouver Carol

Carol et Morgan sont proches dans "The Walking Dead" Crédit : AMC

Il est aussi probable que Morgan parte à la recherche de Carol, qui se trouve avec Ezekiel. Depuis la saison 7, Carol et Morgan ont noué un lien très fort. Celui de deux survivants qui ont essayé d'échapper à l'horreur du monde de The Walking Dead et qui ont décidé d'y replonger pour sauver leurs amis.



Morgan pourrait décider de rejoindre Carol pour qu'elle aide à stabiliser ses pulsions de vengeance ou au contraire, ne pas le juger lorsqu'il passe à l'action. Il pourrait aussi sauver son amie attaquée par un Sauveur dans la saison 6. Le suspens est intense, mais on espère que Morgan reviendra vite dans l'aventure.