publié le 07/11/2017 à 13:31

Fans de The Walking Dead, si vous préférez éviter d'en savoir plus sur la relation de Rick et Daryl dans cette nouvelle saison, passez votre chemin, car la suite du texte contient de potentiels spoilers.



Il pourrait y avoir de l'eau dans le gaz entre Rick et Daryl. Les deux compagnons qui forment le duo le plus emblématique et apprécié de la série, pourraient bien se séparer. Il faut dire que depuis l'épisode 3, on sent qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Rick promet d'épargner la vie d'un Sauveur s'il leur révèle où se trouve les mitraillettes alors que Daryl l'abat froidement une fois l'information dévoilée.

Mais depuis tant d'épisodes et d'épreuves, nos deux "frères" pourraient-il vraiment se séparer ? Pour Norman Reedus (Daryl), c'est une possibilité. "Il pourrait y avoir un conflit entre Rick et Daryl. Quelque chose semble se préparer. Mais vous savez, nous sommes toujours frères et membres de la même équipe, mais les enjeux sont plus élevés maintenant [dans la saison 8]", a-t-il confié lors de l'émission Talking Dead dédiée à la série sur la chaîne américaine AMC. Une confession qui devrait faire frémir plus d'un fan...