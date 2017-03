publié le 14/03/2017 à 17:48

C'est encore un grand moment que nous ont offert les showrunners de The Walking Dead. L'épisode 13, diffusé en début de semaine et intitulé Bury Me Here (Enterrez-moi ici, en français), a provoqué l'emballement du rythme cardiaque des fans avec un retournement de situation inattendu. Depuis le début de la saison 7, la série monte en puissance avec le redoutable Negan, chef de la communauté des Sauveurs, qui tyrannise nos héros. Ces derniers, menés par Rick, semblent prêts à renverser Negan, avec l'aide d'autres communautés. Attention, spoilers à la suite du texte.



Avant d'aller plus loin, on vous (re)pose le décor de cet épisode 13. Les relations sont d'abord de plus en compliquées entre le Royaume (dirigé par Ezekiel) et les Sauveurs. D'ailleurs, Richard, un membre de la communauté du Royaume, commence à comploter dans le dos du roi Ezekiel, pour le pousser à rejoindre la révolte de Rick contre Negan. Mais, rien ne va se passer comme prévu. Et pour cela que cet épisode est loin le plus fort de cette seconde partie de la saison 7. Attention : spoilers après le GIF.

Morgan est passé du côté obscur

Morgan devient un tueur sanguinaire

Morgan, ami du roi Ezekiel et pacifiste de longue durée, a littéralement laissé libre cours à sa haine et sa rage dans cet épisode 13. L'élément déclencheur ? La mort de Benjamin, jeune homme du Royaume que Morgan considérait comme son fils (décédé depuis de nombreux épisodes). Richard, l'un des hommes de main d'Ezekiel, a volontairement saboté la livraison de vivres de sa communauté pour les Sauveurs. Il espérait ainsi que les Sauveurs le tuerait pour donner un exemple de leur tyrannie au Royaume mais c'est finalement Benjamin qui a subi la colère du clan de Negan. Fou de rage et de chagrin, Morgan se venge sur Richard et l'abat à coups de bâton devant Ezekiel, mais aussi les Sauveurs.

Carol sait enfin ce qui est arrivé à Glenn et Abraham

Depuis le début de la saison 7, Carol était en retrait de tout ce qui se pouvait passer entre les communautés de la série. Éprouvée par la violence de ce monde peuplée de zombies et surtout choquée par ses ses actes (elle a tué de nombreux zombies), elle s'est réfugiée dans une petite maison du Royaume d'Ezekiel. Mais lorsque Morgan, qu'elle connaît, vient à sa rencontre, elle ne peut s'empêcher de demander ce qui a pu passer à Alexandria, la communauté de Rick, où elle se trouvait avant son exil.



Morgan lui ment d'abord et ne lui raconte pas les morts atroces de Glenn et Abraham, sous la batte de Negan. Mais, après la mort de Benjamin, il lui avoue tout et Carol fait donc son grand retour dans l'intrigue, pour venger ses amis morts.

Ezekiel rejoint la Révolte de Rick contre Negan

Si Ezekiel rejoint la révolte de Rick, c'est parce que la mort de Benjamin l'a complètement bouleversé, tout comme les paroles de Carol. Cette dernière, qui vient d'apprendre que ses deux amis sont morts à cause de Negan - tout comme Olivia et Spencer -, rend visite au Roi à la fin de l'épisode en lui déclarant : "On doit se préparer". C'est-à-dire se préparer au combat contre Negan, qui terrorise depuis trop longtemps les communautés de la série.



Cela promet donc une belle réunion des groupes d'Alexandria et du Royaume qui vont devoir élaborer une stratégie en béton pour réussir (ou non) à renverser Negan. Une chose est sûre : l'armée de Rick commence à grossir. Ne manque plus que les Gargabes Kids, menés par Jadis et révélés au début de la saison 7B. Mais, il faudra encore patienter avant de savoir s'ils rejoindront ou non le combat de Rick et désormais d'Ezekiel.