Carrie Fisher et Debbie Reynolds seront enterrées ensemble jeudi

Selon les médias américains, l'interprète de la princesse Leia et sa mère, décédées à un jour d'intervalle, seront enterrées dans l'intimité.

Crédit : Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Carrie Fisher en comagnie de sa mère Debbie Reynolds en février 2007

par Cécile De Sèze , Avec AFP publié le 04/01/2017 à 10:02

Elles resteront ensemble pour l'éternité. Debbie Reynolds "voulait être avec Carrie [Fisher]", a confié son fils Todd Fisher après sa mort. Carrie Fisher est décédée à 60 ans le 27 décembre dernier. Le jour suivant, sa mère la suit âgée de 84 ans. Pour ne pas les séparer, les deux actrices seront enterrées ensemble, selon la chaîne ABC News. La cérémonie est prévue pour jeudi 5 janvier 2017 et devrait rester dans l'intimité, réservée à la famille et aux proches. Elle se déroulera au prestigieux cimetière Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles.



La revue spécialisée dans le cinéma Hollywood Reporter cite une source proche de leur famille affirmant qu'il y aurait également une cérémonie dans la résidence de Beverly Hills où Mmes Reynolds et Fisher étaient voisines. "Ce sera exactement ce qu'elles voulaient toutes deux, être ensemble", assure cette source. La famille pourrait aussi organiser une veillée ouverte aux nombreux admirateurs des deux stars, mais rien n'a encore été confirmé.



D'autres célébrités reposent également au cimetière Forest Lawn, aux vastes pelouses verdoyantes situées dans les collines d'Hollywood: l'actrice Bette Davis, le pianiste Liberace, ami de Mme Reynolds, ou encore la star des films muets Buster Keaton.