La mort de Carrie Fisher va rapporter 50 millions de dollars à Disney

Décès de Carrie Fisher la mort de l'actrice va rapporter 50 millions de dollars à Disney

publié le 02/01/2017

La mort de Carrie Fisher le 27 décembre dernier pourrait rapporter gros à Disney. Précisément, un pactole de 50.000 dollars. C'est une institution centenaire de l'assurance, la Lloyd's de Londres, qui doit théoriquement payer ce montant record. Avant de mourir, Carrie Fishier avait terminé le tournage des scènes de l'épisode 8 de la saga Star Wars, qui doit sortir à la fin de l'année. Mais il reste le neuvième, prévu pour 2019. Disney avait souscrit cette assurance pour un montant gardé secret si son actrice principale ne pouvait aller au bout des trois films.



Disney a racheté la franchise Star Wars à George Lucas pour 4 milliards de dollars. Le premier film, avec le retour de Carrie Fisher et de Harrison Ford il y a un an, a rapporté un peu plus de 2 milliards de dollars. C'est la raison pour laquelle Disney a préféré prendre ses précautions en souscrivant cette assurance totalement exceptionnelle à Hollywood. On ne sait pas si Disney va insérer des anciennes images de la Princesse Leia dans le troisième film ou changer le scénario.



L'assureur va certainement demander rapidement des précisions sur la mort de Carrie Fisher. Officiellement, elle a été victime d'une crise cardiaque dans un avion. Toutefois, la première autopsie n'a pas permis de déterminer les causes exactes du décès.