La nouvelle série événement de Canal + signée Kim Chapiron et Fabien Nury débarque sur la chaîne le 23 janvier.

par Capucine Trollion publié le 23/01/2017 à 16:57

Après Jour Polaire avec Leïla Bekhti, Canal + renouvelle son catalogue de séries avec Guyane. Ce nouveau show va entraîner les spectateurs dans la jungle guyanaise en compagnie de Vincent Ogier (Mathieu Spinosi), un jeune étudiant en géologie qui va vivre une aventure en or. D'abord stagiaire pour un grand groupe, il va s'accoquiner avec un des parrains de l'or de l'île pour monter son propre filon doré. Réalisée par Kim Chapiron (La crème de la crème, Sheitan) et Fabien Nury, Guyane est une série de 8 épisodes qui démarre ce lundi 23 janvier à 21h.



L'une des stars ce sera donc Vincent Ogier (dont l'acteur Mathieu Spinosi a fait un passage remarqué dans la série Clem), au côté d'Antoine Serra (Olivier Rabourdin), personnage mystérieux et dangereux qui s'occupe d'une mine d'or nommée Sarah Bernhardt dans la jungle. Il est aussi à la tête du petit village de Saint Elias, mais cela n'effraie pas Olivier qui à tout prix travailler pour Antoine. Ce dernier accepte, et embarque alors le jeune géologue dans la violence, les magouilles et les pépites dorées.

Une plongée inédite en Guyane

La série dévoilera comment cette recherche dorée va déraper et révéler la vraie nature de Vincent, qui au départ devait effectuer un stage en tant que géologue dans la région. "C'est un western moderne. On se retrouve sur cette mine d'or avec de vrais chercheurs d'aujourd'hui. C'était l'idée de base de cette série : raconter ce que c'est de chercher de l'or", commente le producteur Kim Chapiron.



Cependant, la série n'est pas là pour juger, comme l'est Blood Diamond d'Edward Zwick avec Leonardo DiCaprio et Djimon Hounsou. "C'est une série qui est plutôt là pour découvrir la Guyane à travers l'or", poursuit le réalisateur. Et les extraits de la série nous plongent effectivement aussi bien dans la jungle, que chez les protagonistes et dans la rue. Là où le filon de l'or se fraye un chemin, avec son lot de violences.