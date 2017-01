SPOILERS - Une fuite malencontreuse d'un agent de star aurait spoilé un événement majeur de la saison 7.

La saison 7 de "Game of Thrones" sera diffusée l'été prochain

par Capucine Trollion publié le 19/01/2017

C'est une nouvelle qui n'a pas laissé les fans de GOT indifférents. Le genre d'info qui bouleverse tout ce qu'on pourrait connaître de Westeros. C'est le site de fans Watchers on the Wall, qui regroupe des informations de taille sur la série, qui a révélé la nouvelle, après une minutieuse vérification. Il se pourrait donc bien que Walder Frey, le machiavélique responsable des Noces Pourpres, assassiné par Arya dans la saison 6, soit de retour dans la saison 7.



Pourtant, on pensait que la Mort était irrévocable dans le royaume de Trône de Fer, même si Jon Snow a prouvé le contraire. Il n’empêche que Watchers on the Wall a expliqué que l'agence représentant David Bradley (Walder Frey) a mentionné sa présence dans la saison 7 sur le CV de l'acteur ! Un petit détail donc, mais qui fait beaucoup de bruit.Comment Walder Frey pourrait-il donc revenir dans l'aventure, alors qu'Arya ne lui a laissé aucune chance de survie ?

On penche plus pour des scènes de flashback plutôt qu'une résurrection. Seconde hypothèse, Arya avec le pouvoir du Dieu Multi-Face, pourrait prendre l'apparence de Walder Frey, pour continuer sa vengeance. La réponse ne viendra malheureusement pas tout de suite, puisque la saison 7 ne sera pas diffusée avant l'été prochain.