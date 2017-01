La comédie qui a fait rire la France entière en 2008 continue à charmer son public... bien plus que la primaire de la gauche.

Crédit : AFP / ALAIN JOCARD Dany Boon est l'un des acteurs principaux de "Bienvenue chez les ch'tis"

par Benjamin Pierret publié le 23/01/2017 à 09:37

Près de dix ans après sa sortie, le phénomène Bienvenue chez les Ch'tis n'a rien perdu de sa superbe. Diffusé sur TF1 le soir du 22 janvier, le film porté par Dany Boon et Kad Merad a fait rire 8.6 millions de téléspectateurs, soit 34,6 % de part d'audience : un score rarement atteint. France 3 arrive en deuxième position avec la série néo-zélandaise Brokenwood, qui a attiré 3.3 millions de fidèles, soit 12,0 % de PDA.



France 2 se hisse quant à elle sur la troisième marche du podium avec le premier tour de la primaire de gauche : la soirée qui a vu Benoît Hamon et Manuel Valls qualifiés pour le second tour a été suivie par 3.1 millions de citoyens, soit 11,8 % de part d'audience.



Sur M6, le magazine Zone Interdite, dont le dernier numéro était centré sur les enfants hospitalisés, a réalisé un score honorable en réunissant 1.5 million de curieux, soit 5,8 % de part d'audience. Enfin, Arte se retrouve en queue de peloton avec le film culte Le Parrain, qui a tout de même fédéré 1 million de cinéphiles, soit 4,3 % de part d'audience.