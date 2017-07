publié le 17/07/2017 à 21:02

Trente-cinq ans après, Rick Deckard et les Réplicants sont de retour au cinéma. Le célèbre film de science-fiction fait peau neuve avec Blade Runner 2049 : malgré un nouveau casting et un nouveau réalisateur aux commandes, l'univers cyberpunk qui avait fait le charme du premier volet semble toujours habiter cette suite. Lundi 17 juillet, une nouvelle bande-annonce intense et époustouflante en dévoile un peu plus sur l'intrigue du film.



Dans ce long métrage signé par le cinéaste canadien Denis Villeneuve (Incendies, Premier Contact), Ryan Gosling incarne K, un officier de la LAPD qui cherche à mettre la main sur Rick Deckard (Harrison Ford), disparu depuis sa fuite avec la réplicante Rachel. Dans cette bande-annonce électrique, on découvre également le personnage incarné par Jared Leto, qui s'impose comme le grand méchant.

Blade Runner 2049 est surtout très attendu car les amateurs pourront certainement enfin découvrir la véritable identité du personnage d'Harrison Ford, toujours ambiguë à la fin du premier volet de 1987. Que ça soit des nouvelles informations sur l'intrigue ou des images renversantes, ce nouveau trailer est riche. De quoi faire patienter les fans, comme les néophytes, jusqu'au 4 octobre prochain.