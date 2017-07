publié le 17/07/2017 à 18:47

La rumeur enflait depuis de nombreux mois, et c'est enfin officiel : Rami Malek, révélé grâce à son rôle de hacker dans Mr. Robot, prêtera ses traits au légendaire Freddie Mercury dans le biopic consacré à Queen. Pour les besoins de ce long-métrage, intitulé Bohemian Rhapsody, l'acteur sera dirigé par le réalisateur Bryan Singer, déjà à l'œuvre derrière la caméra dans Usual Suspects ou les X-Men.



L'acteur de 36 ans remplacera donc Sacha Baron Cohen, qui a quitté le projet en 2013. Le nom de son remplaçant a été dévoilé sur le site officiel du groupe : "Rami Malek a une très bonne présence et il est véritablement dédié au projet. Il vit et respire déjà comme Freddie, c'est merveilleux", ont notamment avoué le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor, producteurs exécutifs du film.

Le tournage de ce biopic très attendu débutera en septembre prochain, retraçant les années Queen, dont le mythique concert du Live Aid, en 1985. Et la bande originale en ravira plus d'un : la musique de Queen sera utilisée pour habiller le film, promettant de faire vibrer les spectateurs dans les salles de cinéma. Les fans du groupe de rock pourront découvrir ce biopic très attendu au cinéma en 2019.