publié le 26/06/2017 à 12:13

Extraits du film, interview et making-of. Dimanche 25 juin, Blade Runner fêtait ses 35 ans. Ce film réalisé par Ridley Scott est devenu une référence de la science-fiction et plus particulièrement du mouvement cyberpunk. La suite, Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve est attendue le 4 octobre prochain dans les salles de cinéma françaises.



Afin de faire patienter les fans et pour fêter les 35 bougies de Blade Runner, l'équipe de la suite du film avec Ryan Gosling et Harrison Ford en tête d'affiche, a dévoilé de nouvelles images de celui-ci. La vidéo dure quatre minutes et entremêle des extraits du long-métrage, des interviews des acteurs et du réalisateur ainsi que des séquences du making-of. Des images qui donnent énormément d'indices sur l'ambiance du film, le scénario, mais aussi la philosophie de ce dernier.

> BLADE RUNNER 2049 Making-Of Featurette (2017) Harrison Ford, Ryan Gosling

On y découvre l'inspecteur K, un blade runner interprété par Ryan Gosling, dans un Los Angeles des années 2049. Détenteur d'un lourd secret, celui-ci recherche l'inspecteur Deckard, disparu depuis 30 ans. Entre fusillades et scènes d'explosion, le scénario ne semble pas manquer d'action.

Lors d'une interview, le réalisateur Denis Villeneuve se confie : "Nous savons que nos chances de succès ne sont pas garanties. Quel que soit le résultat, quelle que soit la qualité de notre travail, le film sera toujours comparé au premier, qui est un chef-d'œuvre". Si l'esthétique ne sera pas forcément la même que l'original, l'esprit lui devrait rester. En effet, le producteur de Blade Runner 2049, n'est autre que Ridley Scott.