C'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour les nombreux fans d'Harrison Ford. Jeudi 13 juillet 2017, l'acteur fête ses 75 ans. En 52 ans de carrière, l'iconique interprète d'Han Solo et d'Indiana Jones s'est imposé dans le cœurs des fans et des cinéphiles comme une figure majeure du cinéma contemporain.



Il débute pourtant sa carrière au cinéma sans grand succès, en 1965. Après avoir fait une pause pour devenir charpentier, il conquiert le cœur des fans et des producteurs en incarnant avec brio le célèbre pilote du Faucon Millenium dans Star Wars, en 1976. Les portes d'Hollywood s'ouvrent alors à lui, devenant un comédien incontournable du grand écran, notamment grâce à ses rôles dans Indiana Jones, Blade Runner, Apocalypse Now ou Le Fugitif. Il sera d'ailleurs à l'affiche de la suite du film de Ridley Scott, Blade Runner 2049, le 4 octobre prochain.

Dans l'esprit de tous, Harrison Ford est surtout un acteur charismatique, campant des beaux-gosses aventureux et intrépides, parfois très drôles. De nombreuses répliques de ses plus grands films ont forgé l'imaginaire du public, devenant aujourd'hui cultes : elle sont à (re)découvrir avec RTL.fr à l'occasion de cette date anniversaire.

Les plus drôles

1. "Toutes ces croyances à la noix et ces armes démodées, ça ne vaut pas un bon pistolaser" Han Solo, dans Star Wars IV, Un nouvel espoir.



2. "- J'ignorais que tu savais piloter un avion. - Piloter, oui. Atterrir, non." - Henry Jones et Indiana Jones, dans Indiana Jones et la Dernière Croisade.



3. "

Vous voulez parler à Dieu? Alors allons lui parler ensemble, j'n'ai rien d'autre à faire ce matin" - Indiana Jones, dans Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche Perdu.

Les plus iconiques

4. "Chewie, on est à la maison" - Han Solo, dans Star Wars VII : Le Réveil de la Force.



5. "L'archéologie est la recherche des faits, pas de la vérité. Si c'est la vérité que vous cherchez, la classe de philosophie du professeur Tyree est au bout du couloir" - Indiana Jones, dans Indiana Jones et la Dernière Croisade.



6. "Je n'ai pas tué ma femme !" - Dr. Richard David Kimble, dans Le Fugitif.



7. "Les réplicants sont comme n'importe quelle autre machine - ils sont soit un bienfait, soit un risque. S'ils sont un bienfait, ce n'est pas mon problème." - Rick Deckard, dans Blade Runner

Les plus romantiques

7. "Je t'aime - Je sais" - Leïa et Han Solo, dans L'Empire contre-attaque





8. "- Je savais bien que c'était vous, vous avez les yeux de votre père - Et les oreilles de ma mère, mais le reste vous appartient", Elsa et Indiana Jones, dans Indiana Jones et la dernière croisade

