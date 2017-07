Christophe Willem, Camilla Lackberg et Diane Kruger... Laissez-vous tenter de l'été

publié le 17/07/2017 à 11:02

Christophe Willem nous raconte la genèse de l'album qui a lancé sa carrière juste après son apparition dans la lumière grâce au célèbre télé-crochet Nouvelle Star en 2006. Inventaire le propulsera numéro 1 des ventes en France et en Belgique grâce à plusieurs singles comme Élu produit de l'année ou encore Double Je.



Ce dernier titre avait d'ailleurs été qualifié par un ponte de sa maison de disque de "chanson à chier", de "sous-Polnareff". Convaincu de la force de sa chanson Christophe Willem a d'ailleurs filouté pour chanter Double Je au lieu de Produit de l'année sur le plateau de Nouvelle Star un an après sa victoire.

Camilla Läckberg et "Le dompteur de lions"

La Suédoise à vendu plus de 3 millions de livres en France. C'est la princesse du polar. Peut-être emporterez-vous son roman Le Dompteur de lions au bord de l'océan cet été. Le pitch ? Une jeune fille est retrouvée sur une route à demi nue, les yeux crevés, la langue coupée, les tympans percés... Serait-elle l'une des disparues dont la liste de cesse de s’allonger en Suède ? Voici le coup d'effroi qui manquait peut-être à votre été pour rafraîchir l'atmosphère.



Diane Kruger parle de Catherine Deneuve

Elles sont belles, talentueuses et blondes. Une référence pour Diane Kruger qui est "dans la vie quelqu'un d'extraordinaire". "C'est un icone au pur sens du terme. Quand je vois ses films et ses choix, il y a une exigence admirable", explique l'actrice américaine au français impeccable. Les deux actrices seront d'ailleurs ensemble dans Tout nous sépare, film français réalisé par Thierry Klifa où elles partageront l'affiche avec Nicolas Duvauchelle et Nekfeu dont la sortie est prévue le 8 novembre 2017.