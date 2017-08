VIDÉO - "Blade Runner 2049" en met plein la vue dans un nouveau trailer

publié le 22/08/2017 à 16:51

La tension monte. Les précédents trailers de Blade Runner 2049, déjà époustouflants, rendaient les fans impatients de découvrir la suite du chef-d'œuvre de Ridley Scott, sorti en 1982. À quelques semaines de sa sortie, un nouvelle bande-annonce explosive continue de faire monter la tension, tout comme l'impatience.



Cette nouvelle vidéo confirme ce qu'on savait déjà : la mise en scène soignée promet une véritable claque visuelle et du grand spectacle, comme le réalisateur Denis Villeneuve (Sicario, Premier Contact) en a le secret. Mais cette nouvelle bande-annonce est beaucoup plus riche en action et en dialogues que les précédentes.

Elle permet ainsi d'éclairer le spectateur sur l'intrigue de ce long-métrage qui restait jusque-là très énigmatique : alors que la société risque de plonger dans le chaos, un jeune inspecteur du LAPD (Ryan Gosling) traque Rick Deckard (Harrison Ford), héros du premier film, afin qu'il l'aide dans son enquête.



Ce trailer est également l'occasion de découvrir les intentions du méchant, incarné par Jared Leto. De quoi faire saliver fans et cinéphile avant la sortie de Blade Runner 2049, le 4 octobre prochain.