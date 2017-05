publié le 08/05/2017 à 20:15

L'univers post-apocalyptique de Ridley Scott fait son retour. La suite du film culte de 1982 débarque cet automne. Blade Runner 2049 est l'un des films les plus attendus cette année, et pour cause. Le premier volet est devenu une véritable référence cinématographique. De plus, le réalisateur derrière la suite n'est autre que Denis Villeneuve (Premier contact) l'un des réalisateurs les plus talentueux, et courtisés, du moment.



Ce second film se dévoile encore un peu plus avec une nouvelle bande-annonce prometteuse, spectaculaire, inquiétante, dévoilée lundi 8 mai sur YouTube après plusieurs trailers publiés au compte-gouttes. Cette vidéo de plus de deux minutes en dit long.

On découvre enfin les acteurs dans leurs personnages : Ryan Gosling en Officier K, Harrison Ford retrouve ses habits de Rick Deckard, ancien policier dont la mission était de traquer les répliquants illégaux. Ils sont rejoints par Robin Wright (House of Cards), qui semble être la supérieure de Gosling dans le film, ou encore Jared Leto dans la peau d'un individu aux yeux inquiétants.



La suite de "Blade Runner" s'annonce prometteuse

L'atmosphère, les bruitages, le grain de l'image... tout rappelle le film mythique de 1982, même la fameuse musique au synthétiseur de Vangelis fait son grand retour. On en sait également un peu plus sur le synopsis longtemps gardé secret. L'action se déroule donc en 2049, soit 30 ans après l'histoire originale.



L'officier K (Ryan Gosling) déterre un secret enfoui depuis de longues décennies, qui a le potentiel de plonger dans le chaos ce qu'il reste de la société. Cette découverte va l'entraîner dans une quête : retrouver Dick Deckard (Harrison Ford), un ancien blade runner de la police de Los Angeles, disparu depuis des années... Blade Runner 2049 sortira en salles le 6 octobre 2017.