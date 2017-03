publié le 30/03/2017 à 19:48

Accrochez-vous, Alien : Covenant dévoile sa bande-annonce officielle ce jeudi 30 mars. Et que les fans se réjouissent, le film de Ridley Scott, attendu en salles le 10 mai prochain, s'annonce épique. Ce trailer officiel reprend quelques-unes des images précédemment dévoilées, auxquelles ont été ajoutés des extraits inédits. On retrouve donc l'équipe de scientifique, qui, lors de leur mission colonisatrice, vont se retrouver face à des créatures effrayantes et quelque peu énervées.



"Vous avez tant sacrifié pour venir, pour participer au projet", commence Daniels, incarnée par Katherine Waterston. Et elle ne croyait pas si bien dire. À peine débarqué sur cette nouvelle planète, l'équipage du Covenant, le vaisseau spatial de la société Weyland-Yutani, se retrouve attaqué de toute part par des aliens. Entre larmes et sang, l'aventure des scientifiques s'annonce tragique.

Quant à l'affiche, elle n'est pas beaucoup plus rassurante. On y découvre une fois de plus une partie du fameux Xénomorphe, sur un fond noir. Mais comme il est écrit dans cette bande-annonce officielle, "toute découverte exige des sacrifices"...

L'affiche finale de "Alien : Covenant" Crédit : 20th Century Fox