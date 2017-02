publié le 23/02/2017 à 12:52

La 20th Century FOX fait un beau cadeau aux fans de l'univers Alien. Un prologue de cinq minutes d'Alien : Covenant, la suite de Prometheus, vient d'être dévoilé. On y découvre plus en détails les membres de l'équipage, juste avant leur entrée en hibernation pour un très long voyage spatial. Cette équipe va réaliser "la première colonisation à grande échelle" de la galaxie.



Alien : Covenant sera la suite de Prometheus, le prequel d'Alien, la saga de Ridley Scott. On comprendra notamment d'où viennent les Xénomorphes (les aliens) qui déciment l'équipage de Ripley (Sigourney Weaver). Cet extrait intitulé Le dernier repas nous montre surtout les tensions qui règnent entre les membres de l'équipage du vaisseau Covenant, chapeauté par le capitaine Banson (James Franco).



On peut parier que la situation ne va pas s'arranger quand les Xénomorphes (les aliens) vont s'attaquer à l’équipage, comme a pu le voir dans la première bande-annonce terrifiante du film. La suite dans les salles, le 10 mai prochain.