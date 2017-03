publié le 01/03/2017 à 17:56

Les fans de Alien vont hurler de plaisir. La suite de Prometheus livre enfin des images inédites dans une seconde bande-annonce très réussie dévoilée ce mercredi 1er mars. Si les premières secondes s'avèrent particulièrement calmes, la seconde moitié de la vidéo risque bien d'en effrayer plus d'un. "Le chemin pour le paradis commence en enfer", annonce ce second trailer d'Alien : Covenant. On y découvre l'équipage du Covenant, le vaisseau spatial de la société Weyland-Yutani, fouler tranquillement la terre d'une nouvelle planète, sur les traces de potentiels signes de vie.



Et là, ça se gâte pour l'équipe de scientifiques. Les malheureux vont tomber nez à nez avec l'un des très effrayants habitants de cette contrée inhospitalière. Tout s'enchaîne, les images sombres défilent, les héros sont en sang ou en larmes (voire les deux), jusqu'à ce que Ridley Scott nous laisse apercevoir le fameux Xénomorphe, dans l'une des scènes du film où cet alien tente entre autres de détruire le vaisseau.

Après un premier trailer gore, 20th Century Fox fait un nouveau cadeau à ses fans avec ces nouvelles images inédites. Les fans devront attendre le 10 mai pour découvrir en salles ce prequel de la saga Alien, avec un casting haut de gamme composé de Katherine Waterson, Michael Fassbender, Danny McBride et James Franco.