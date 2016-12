Le prochain film de Ridley Scott, prequel à "Alien" s'offre quelques images qui rappellent les précédents épisodes de la saga.

Un Xénomorphe, star de la saga "Alien" Crédits : 20th Century Fox | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Un Xénomorphe, star de la saga "Alien" Crédits : 20th Century Fox | Date : Katherine Waterston, l"héroïne de "Covenant" Crédits : Entertainment Weekly | Date : Serait-ce du partie du vaisseau Covenant ? Crédits : Twitter "Alien Anthology" | Date : Une scène de bataille qui n'est pas sans rappeler les épisodes de la saga Crédits : Twitter "Alien Anthology" | Date : Ridley Scott sur le tournage d'"Alien : Covenant" Crédits : Twitter "Alien Anthology" | Date : 1 / 1 < > +

par Capucine Trollion publié le 21/12/2016 à 13:02

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Alien : Covenant commence à dévoiler ses premières images. Après une affiche officielle qui donne des frissons, Entertainment Weekly et le compte Twitter Alien Anthology ont publié 4 clichés du film. On découvre les décors, qui plongent dans un bout de vaisseau et une scène de bataille. Sans oublier l'héroïne du film, interprétée par Katherine Waterston (Tina dans Les Animaux Fantastiques). Et la ressemblance avec Ellen Ripley (Sigourney Weaver), personnage central de la saga, est bienvenue, puisque Katherine Waterston a tout l'air d'une tueuse de Xenomorphes.



Et selon les rumeurs, un premier trailer d'Alien : Covenant devrait être bientôt diffusé. Une belle occasion pour en apprendre plus sur le film, qui est la suite de Prometheus et un prequel à Alien sorti en 1979. En effet, dans Covenant, on va retrouver David (Michael Fassbender), l'androïde survivant de l'attaque des Ingénieurs. C'est une équipe à bord du vaisseau Covenant qui va faire sa connaissance. Cette équipe est d'ailleurs envoyée par la société Weyland-Yutani (dont on apprend l'existence dans Aliens : Le retour), ce qui établit le lien entre les deux films et le personnage de Ripley. Rendez-vous le 19 mai prochain dans les salles.