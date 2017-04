publié le 04/04/2017 à 12:10

Un mois avant sa sortie dans les salles, Alien : Covenant n'en finit pas d'effrayer les spectateurs. Ridley Scott est donc bien décidé à augmenter le rythme cardiaque des fans de la saga Alien avec ce long-métrage, suite de Prometheus et prequel à Alien : Le premier passager. Et en attendant le 10 mai, Twentieth Century Fox a dévoilé trois nouveaux teasers intitulés Courez, priez, cachez-vous, on ne peut plus descriptif de l'ambiance de ce prochain film qui poursuivra l'aventure de l'androïde David (Michael Fassbender), l'un des héros de Prometheus.



Et si vous pensiez avoir déjà tout vu d'Alien : Covenant dans les précédentes bandes-annonces, sachez que ces teasers dévoilent toujours plus de détails sur les Xénomorphes, les redoutables créatures de cet univers. Dans les trois vidéos, où la tension est lourde, on découvre les membres de l'équipage du Covenant, les héros du film, en pleine exploration d'une planète où grouille des œufs d'aliens, mais aussi des corps figés, qui ressemblent aux "Ingénieurs", les extra-terrestres découverts dans Prometheus.

Alien : Covenant devrait d'ailleurs révéler les origines de ces êtres énigmatiques, qui auraient été décimés par les Xénomorphes, si on en croit les images des récents teasers, et de la nouvelle affiche du film. Plus encore, on aperçoit Katherine Waterson (la prédécesseur d'Ellen Ripley, incarnée par Sigourney Weaver dans la saga de Ridley Scott).