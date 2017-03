publié le 23/03/2017 à 16:47

Alien: Covenant continue d'attiser l'appétit des fans avec une nouvelle affiche lugubre. Après les premiers posters officiels de la suite de Prometheus, où on découvrait un Xénomorphe redoutable et un œuf qui renferme un alien, on passe au niveau supérieur dans l'épouvante. Effectivement, cette nouvelle affiche en noir et gris a tout d'une scène apocalyptique. On distingue les Ingénieurs (silhouettes humanoïdes découverts dans Prometheus) en train de se faire dévorer par les Xénomorphes et les Facehuggers (la seconde forme des aliens).



Une affiche sombre et violente, mais aussi sublime, qui annonce sans doute, une scène du même acabit dans le film. Une ambiance qui a déjà été dévoilée dans les deux premières bandes-annonces d'Alien: Covenant, qui ont tout de suite (re)plongé les spectateurs dans cette ambiance gore de la trilogie Alien de Ridley Scott. Cette suite de Prometheus, qui est aussi un prequel à Alien : le huitième passager, a déjà ce qu'il faut pour attirer l'attention des fans.

La nouvelle affiche d'"Alien : Covenant" Crédit : Twentieth Century Fox

Pour rappel, il nous plongera dans une nouvelle mission spatiale, menée par une équipe à bord du vaisseau Covenant. Ils rencontreront David (Michael Fassbender), le cyborg de Prometheus, qui a survécu à l'attaque des aliens dans le volet précédent . Reste à savoir comment l'équipage de Covenant va être contaminé... Réponse dans les salles le 10 mai.