THÉORIE - La productrice exécutive de la série a donné quelques détails sur l'avenir de Rick dans la saison 7B. Attention, spoilers !

Crédit : Gene Page/AMC Rick est prêt à vaincre Negan

par Capucine Trollion publié le 16/01/2017 à 17:00

Alors que les fans doivent encore patienter jusqu'au 12 février pour découvrir la seconde partie de la saison 7, Gale Anne Hurd, productrice du show a teasé le rôle de Rick, et la révolte des siens contre Negan et les Sauveurs. De quoi augmenter l'impatience des spectateurs, qui n'a pas faiblit depuis le dernier épisode de cette première partie qui annonce un retour sanglant de nos héros, enfin prêts à s'opposer au terrible leader des Sauveurs. Attention, spoilers dans ce papier !



Comme Daryl, Rick est l'un des piliers de The Walking Dead, fortement apprécié par le public. Ce shérif leader de la communauté d'Alexandria, père du téméraire de Karl a eu un début de saison 7 bien difficile. Il a assisté impuissant aux meurtres de Glenn et Abraham, en représailles de l'insubordination de Daryl. Sans compter que le leader des Sauveurs l'a torturé comme il faut. Rappelez-vous, Rick a failli trancher le bras de son propre fils sous la menace de Negan, qui a arrêté son geste juste à temps. Une attitude qu'on ne lui connaissait guère dans les précédentes saisons



On découvre alors un homme complètement nouveau, presque apeuré du leader des Sauveurs, qui n'a pas droit d'autres choix que de se plier à ses exigences. Mais, restons calmes, la productrice de l'émission a annoncé un retour de flamme du personnage pour la saison 7B. La suite est juste après ce GIF, mais avec spoilers

Le leader de la rébellion contre Negan

Gale Anne Hurd n'y va pas par quatre chemins, Rick et sa team sont prêts à se battre, comme le teaser de la saison 7B l'annonçait. "Rick et la bande ont retrouvé leur mojo dans le final de décembre. Et maintenant, ils vont travailler pour pouvoir se dresser contre Negan. Et le faire bien, cette fois. Ils ont sous-estimé Negan, mais ils ne sont pas prêts de le refaire", a-t-elle expliqué à Digital Spy.



Et pour avoir toutes les chances de leur côté, Rick va chercher du soutien auprès des communautés du Royaume et d'Hilltop. Une mission qui ne s'annonce pas si facile, puisqu'il devra convaincre les leaders de rejoindre la lutte contre Negan, qui terrifie toute la région. "Rick est confiant car il sait que son groupe et les autres peuvent s'allier dans un même but : détruire Negan. Mais, rien ne va les préparer à sa riposte", poursuit Gale Anne Hurd.

Un homme prêt à tout

Andrew Lincoln, l'interprète de Rick s'est lui aussi allé à quelques confidences. Juste de quoi confirmer que son personnage va retrouver sa force et sa rage, comme on a pu le voir dans les saisons précédentes. Et c'est une preuve de plus que la fin de Negan pourrait être proche, même si les comics auraient une fin différente de la série. "Il y a une certaine liberté en lui, un sentiment qui vient de la possibilité de tout perdre et l’excitation de se battre. C’est l’excitation de se battre à nouveau. Il est de retour. Tout ce que je dis, c’est que le groupe est à nouveau ensemble", a expliqué l'acteur à Entertainment Weekly. Des propos qui pourront rassurer certains fans, frustrés de l'attitude du héros dans cette première partie de saison 7. Rendez-vous le 12 février pour en savoir plus.