La guerre est imminente ! Après une saison 7 intense et sanglante, Rick et les communautés de la série vont enfin affronter Negan, le terrible leader des Sauveurs. Dans le trailer de l'épisode 16 dévoilé par AMC, on découvre que les protagonistes sont tous prêts pour la bataille, qui ne devrait pas laisser les spectateurs indifférents. Mais, Negan prépare lui aussi un plan de son côté pour stopper Rick et ses alliés : il détient Sasha captive... Reste à savoir s'il la tuera aussi sauvagement que Glenn et Abraham, pour mettre un terme à la rébellion.



Plus encore, on apprend dans ce trailer de l'épisode intitulé Le Premier Jour du reste de ta vie, que Negan est au courant du plan de Rick. Mais, qui a donc balancé ? Gregory de la Colline ou Eugene, qui a donc changer de camp,après avoir été capturé par les Sauveurs ? Le suspense reste entier... Tout comme le rôle de Dwight dans cette guerre : l'ancien membre des Sauveurs a rejoint le camp d'Alexandria dans l'épisode 15. Va-t-il jouer le rôle d'agent double comme c'est le cas dans les comics ? Le trailer ne donne pas de précisions, si ce n'est que Dwight essaye de gagner la confiance de Rick.

Dans tous les cas, cet épisode promet 60 minutes haletantes ! Sans oublier que Scott Gimple, le showrunner de la série a expliqué qu"il y aura des pertes", mais aussi "de l’ombre et la lumière, des moments vraiment horribles, une trahison, mais également des moments de pure beauté, de rédemption, d’amour et d’amitié", lors d'un entretien pour TV Line. Un synopsis alléchant qui ne manquera pas d'augmenter le rythme cardiaque des spectateurs la semaine prochaine.