publié le 06/11/2017 à 12:06

Fans de The Walking Dead, si vous n'avez pas encore regardé le troisième épisode de la saison 8, passez votre chemin. La suite du texte est remplie de spoilers.



La saison 8 de The Walking Dead compte sa première victime parmi les héros. Dans l'épisode 3, Monsters (Les Monstres), Eric se transforme en zombie. Le jeune homme, dont la première apparition remonte à la saison 5, est blessé grièvement après un affrontement entre son groupe et les Sauveurs dans l'épisode 2. Son compagnon Aaron le met alors à l'abri, mais Eric le pousse à retourner au combat. Et lorsqu'Aaron est de retour, il est déjà trop tard pour Eric.

Dans un entretien au magazine américain Entertainment Weekly, Jordan Woods-Robinson (Eric) est revenu sur la disparition de son personnage. "J'étais très content que Scott Gimple [le showrunner] se concentre sur la relation d'Eric et Aaron. À partir du moment où il m'a expliqué le scénario, j'ai trouvé que c'était très beau", commence l'acteur. La scène est effectivement touchante et beaucoup moins violente que dans les comics, où Eric est blessé mortellement à la tête, qui se détache de son corps sous les yeux horrifiés d'Aaron.

La mort de Sasha a bouleversé Eric

Souvenez-vous, au départ Eric refuse de prendre part au combat contre Negan. Mais, le sacrifice de Sasha dans le dernier épisode de la saison 7 le fait changer d'avis. "La mort de Sasha a été un gros tournant pour Eric, c'est là qu'il se dit : 'Oui, je vais me battre aux côtés d'Aaron, je vais être là, ça va être dur, mais je me bats pour le bien de tous, on ne peut pas ne rien faire'", poursuit Jordan Woods-Robinson. Si Eric ne se sacrifie pas comme Sasha, il se bat avec autant de courage.

Les adieux à Aaron

Eric et Aaron dans la saison 8 de "The Walking Dead" Crédit : Gene Page/AMC

On aurait eu peur que la séquence des adieux entre Aaron et Eric soit "gnangnan", mais elle ne tombe pas dans les clichés. Il y a même un peu d'humour. "On a pu développer notre relation [avec Aaron] jusqu'à la fin. Elle a survécu à toutes les horreurs que nous avons vécues. Le monde est devenu un enfer, mais notre relation n'a jamais été plus forte", selon l'acteur.



La suite de la saison 8 promet d'être difficile pour Aaron qui devra faire son deuil mais aussi continuer de se battre et essayer de ne pas être aveuglé par sa vengeance.