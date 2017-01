THÉORIE - Une photo promo de la saison 7B expose la rencontre de Rick avec un mystérieux personnage et ce qui semble être sa communauté.

25/01/2017

Le monde de The Walking Dead est plus vaste que jamais. Après les Sauveurs, The Kingdom, Hilltop OceanSide, il se pourrait bien qu'une nouvelle communauté rejoigne l'aventure. C'est une photo de Entertainment Weekly qui a interpellé les fans. On y voit Rick, qui a l'air en meilleure forme que dans les précédents épisodes, face à une jeune femme aux cheveux courts. Et en arrière-plan, trois personnes encore jamais vues dans la série. Qui peuvent-ils être ? Et surtout, sont-ils des amis ou des ennemis ?



Plus que quelques semaines avant le retour de The Walking Dead. En attendant, la chaîne AMC distille ce qu'il faut comme informations pour accélérer le rythme cardiaque des fans, même s'il faudra s'attendre à moins de violence pour la suite des épisodes. Récemment, c'est le site Entertainment Weekly qui a publié une photo officielle de la saison 7B, bien mystérieuse. Rick est alors en compagnie d'un groupe d'inconnus, le visage tourné vers une femme.

Une nouvelle communauté

Presque tout porte à croire qu'il s'agit là d'un nouveau groupe de survivants. La saison 7 a déjà révélé à la communauté d'Alexandria, le Kingdom (avec Ezekiel), Hilltop, OceanSide (avec ses femmes et ses enfants) et celle de Negan. La suite, logiquement, va donc continuer d'étendre la carte. C'est d'ailleurs ce qu'indique l'alléchant synopsis révélé par AMC : "Le groupe de Rick va de nouveau se rendre compte que le monde n'est pas comme il l'imaginait. Ce qui se passe est bien plus surprenant que tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent." Ce qu'il faut pour faire grimper le suspense. Mais, quel serait l'intérêt des showrunners d'introduire (encore) de nouveaux survivants, alors qu'ils jonglent déjà entre 5 communautés ?

Un atout de plus dans la lutte contre Negan

> The Walking Dead S07E08 post credits scene

Revenons maintenant au personnage mystère de la photo promo. On l'a vu précédemment, sa position laisse penser qu'elle est le chef du groupe. C'est d'ailleurs vers elle que se tourne Rick, et non les autres personnages qui l'entourent. Pour les fans, il y a fort à parier que ce soit l'actrice Pollyanna McIntosh qui incarne l'héroïne. Elle devrait se nommer Jadis, selon CinemaBlend. Il se pourrait même qu'elle soit le personnage caché dans l'ombre et aux grosses boots, qu'on aperçoit à la fin de l'épisode 8.



En tout cas, elle sera la personne à convaincre pour rejoindre la lutte contre Negan. Et oui, il ne faut pas oublier que le but de cette saison 7B c'est bien la destruction du leader sanguinaire et machiavélique des Sauveurs. Pour se faire, Rick va devoir motiver les leaders des autres communautés à s'allier. Et ce ne serait pas de trop de pouvoir compter sur un nouveau clan, comme celui de la photo d'Entertainment Weekly.



Reste à savoir si Jadis sera partante pour retrouver Rick et Daryl. Car s'attaquer à Negan ne sera pas une mince affaire. Et si la mission échoue, les conséquences seront plus que terribles pour nos héros. Mais pour en savoir plus, rendez-vous le 12 février.