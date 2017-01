SPOILERS - Alors que la saison 7 tarde à reprendre, plusieurs indices dévoilés par la chaîne AMC révèlent la teneur des prochains épisodes.

Crédit : AMC La seconde partie de "The Walking Dead" arrive en février

par Benjamin Pierret publié le 12/01/2017 à 08:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La tension est à son comble. Alors que la plupart des séries américaines mettent un terme à leur trêve hivernale durant le mois de janvier, les fans de The Walking Dead font partie des plus mal lotis : ils doivent patienter encore quelques semaines avant de retrouver les héros de la série horrifique, après deux longs mois d'attente. Ce n'est que le 12 février que l'épisode 9 de la saison 7 sera diffusé à la télévision américaine.



Cette attente prolongée est compensée par quelques informations qu'AMC commence à distiller sur le Web. La promotion de cette nouvelle flopée d'épisodes est menée tambour battant, de quoi aider les fans à patienter tout en s'assurant qu'ils seront bien au rendez-vous. Ainsi, plusieurs informations concernant les prochains épisodes ont été publiées ces derniers jours. Entre images promotionnelles, photos et synopsis, faisons le point sur ce que la suite de la saison 7 semble nous réserver. Attention, spoilers après le GIF.

Un synopsis alléchant

AMC a dévoilé un résumé officiel des épisodes à venir, rapporté par Forbes. S'il ne révèle rien du dénouement des différentes intrigues semées durant la première partie de saison, il donne une idée de la tournure des événements : "Dans la première partie de la saison 7, Rick et le groupe ont été mis à mal par Negan, forcés de se plier à sa volonté et brutalement convaincus de vivre selon ses lois. La seconde partie de la saison s'intéressera à leur préparation à la guerre, en rassemblant les ressources et les gens pour empêcher Negan de nuire une bonne fois pour toutes.



Le groupe de Rick va de nouveau se rendre compte que le monde n'est pas comme il l'imaginait. Ce qui se passe est bien plus surprenant que tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent. Si leur unique but est de vaincre Negan, cela n'arrivera pas facilement. De plus, Alexandria ne suffira pas pour toucher à la victoire. Ils ont besoin des gens du Royaume et de Hilltop. Mais tout comme Rick il y a peu de temps, Ezekiel et Gregory ne veulent pas de violence. Les convaincre ne se fera pas uniquement grâce à des discours. Les moyens que Rick et son groupe devront déployer pour trouver des armes, de la nourriture et de nouveaux combattants sont remarquables.

De la nouveauté tant sur l'histoire que dans le casting

Nous rencontrerons de nouveaux survivants dans des endroits incroyables. Nous verrons Rick et le groupe passer par des épreuves comme ils n'en ont jamais connu. Et nous assisterons à des trahisons de personnages auxquels nous faisons confiance. Rick sera confiant en voyant son groupe et de nombreux autres s'allier pour défaire Negan. Mais aucune préparation ne suffira à préparer le groupe pour la All Out War avec Negan et son armée."



Tout porte à croire que les personnages de la série ne vont pas continuer à laisser Negan les asservir. La All Out War, arc narratif bien connu des lecteurs du comics, s'installera donc bien entre les différents clans si l'on en croit ce synopsis. Une annonce que des images promotionnelles viennent corroborer.

Les premières images des nouveaux épisodes

Que cherchent Rick et les autres ? Crédits : AMC | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Que cherchent Rick et les autres ? Crédits : AMC | Date : Chasseurs ou chassés ? Crédits : AMC | Date : Rick va-t-il se rebeller contre les Sauveurs ? Crédits : AMC | Date : 1 / 1 < > +

AMC a également dévoilé des photos des prochains épisodes. The Walking Dead étant adapté d'un comics, il est possible de faire des pronostics en suivant l'intrigue de la bande dessinée. Tout comme le futur du redoutable Negan, que la BD a déjà dévoilé, quelques éléments seront probablement repris à l'écran, notamment la fameuse All Out War évoquée dans le synopsis. Une guerre sans merci opposant le camp de Rick à celui du tueur à la batte de baseball.



Pour vaincre son ennemi, il est probable que Rick demande de l'aide à Hilltop et au Royaume. Et les premières photos des nouveaux épisodes, publiées sur Variety, vont dans ce sens : sur l'une d'entre elles, Rick et plusieurs membres d'Alexandria sont dans la Barrington House, sûrement dans le but de convaincre Gregory de se rallier à leur cause.

Des photos promotionnelles intriguantes

De toute évidence, les carnages vont continuer Crédits : AMC | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > De toute évidence, les carnages vont continuer Crédits : AMC | Date : Quel personnage va-t-il trouver la mort ? Crédits : AMC | Date : Une fin de saison explosive est-elle à prévoir ? Crédits : AMC | Date : Les cacahuètes, un rappel du pouvoir des Sauveurs ? Crédits : AMC | Date : Le seau a-t-il un rapport avec Carol ? Crédits : AMC | Date : Les melons, un rappel des accords passés entre les Sauveurs et les autres communautés ? Crédits : AMC | Date : D'énigmatiques canards en plastique Crédits : AMC | Date : Que signifient ces noix ? Crédits : AMC | Date : Probablement l'une des images les plus énigmatiques du lot Crédits : AMC | Date : 1 / 1 < > +

Cet élément a été dévoilé par AMC. Des images inquiétantes et énigmatiques qui ne dévoilent pas grand-chose de l'intrigue à venir. Cependant, un décryptage permet certaines spéculations. Ainsi, la photo d'une empreinte de main ensanglantée contre un mur laisse, évidemment, penser que les carnages ne sont pas terminés. La photographie semble avoir été prise dans une maison d'Alexandria : les Sauveurs s'apprêtent-ils à revenir pour une nouvelle boucherie ?



Une autre image montre une tombe creusée : de toute évidence, les téléspectateurs peuvent s'attendre à de nouvelles morts. À moins qu'il ne s'agisse d'un rappel des disparus de cette première partie de saison. D'autres images, dont le sens est beaucoup plus mystérieux, peuvent néanmoins trouver un semblant d'explication. Ainsi, pour le Business Insider, la dynamite pourrait laisser entrevoir un plan de Rick pour infiltrer le Sanctuaire et les cacahuètes seraient un rappel que les Sauveurs détiennent toutes les ressources à l'heure actuelle.



Le seau retourné, sur lequel on aperçoit ce qui ressemble à des graines, pourrait constituer un clin d’œil à Carol. Le personnage, qui tente d'échapper à la réalité apocalyptique du monde en vivant seule dans un cottage, y cultive probablement des fleurs. Enfin, il y a la bannière sur la page Facebook officielle de la série, qui porte l'inscription "Rise Up" ("Relève-toi") : décidément, ceux que Negan a voulu asservir sont prêts à se rebeller.