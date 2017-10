publié le 17/10/2017 à 19:59

C'est un titre on ne peut plus simple. Le nom du prochain spin-off de Star Wars s'appellera Solo : A Star Wars Story. La révélation a été faite par le réalisateur Ron Howard, qui était à Londres pour la fin du tournage du nouvel épisode de cette série de films indépendants de la saga originelle. Il est attendu dans les salles français le 23 mai 2018. Le premier spin-off, Rogue One: A Star Wars Story était sorti en décembre 2016.



Le voile a été levé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, dans laquelle Ron Howard remercie en préambule toute l'équipe de production et le casting. Il se fait ensuite apporter, par une personne déguisée en Chewbacca (Joonas Suotamo ?), une pancarte sur laquelle est écrite l'information tant attendue mais qui avait, finalement, déjà fuité dès juin dernier.



"On se voit l'an prochain !", a conclu le cinéaste, notamment connu pour avoir réalisé Un homme d'exception, Da Vinci Code ou plus récemment Rush.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr — Ron Howard (@RealRonHoward) 17 octobre 2017

Ce deuxième spin-off emmènera les spectateurs dans la jeunesse de Han Solo, bien avant sa rencontre avec Luke Skywalker et la Princesse Leia. Les aventures relatées se déroulent avant les événements du quatrième épisode Un nouvel espoir.

L'acteur Alden Ehrenreich incarnera le héros, tandis que Donald Glover campera son meilleur ami Lando Calrissian et Woody Harrelson le mentor du contrebandier. Emilia Clarke, révélée dans Game of Thrones, est également à l'affiche.

Le casting complet du spin-off de "Star Wars" sur Han Solo, prévu pour 2018 Crédit : Disney