publié le 16/06/2017 à 15:15

C'est un petit titre qui commence à faire beaucoup de bruit. Le site Making Star Wars aurait révélé l’intitulé du spin-off sur Han Solo, encore tenu secret par Disney et LucasFilm, grâce au logo qui se trouve sur les T-shirts de l’équipe du film, en plein tournage. L'information est donc à prendre avec des pincettes, même si elle semble crédible. Dans tous les cas, il faudra encore patienter avant d'en savoir plus : le spin-off ne sortira qu'en mai prochain. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.





Ce deuxième spin-off Star Wars nous plongera dans la jeunesse de Han Solo, bien avant sa rencontre avec Luke Skywalker et la Princesse Leia. Il devrait se dérouler sur sept ans entre La Revanche des Sith (épisode 3) et Un nouvel espoir (épisode 4). L'acteur Alden Ehrenreich incarnera le héros, tandis que Donald Glover sera son meilleur ami Lando Calrissian et Woody Harrelson le mentor du contrebandier. Le mystère reste encore entier autour du personnage jouée par Emilia Clarke de Game of Thrones.

Et d'après Making Star Wars, le film devrait sobrement s'intituler Solo, comme on le remarque sur les t-shirts des membres du film. Le logo est d'ailleurs un beau clin d’œil à Han Solo puisque la lettre "L" est remplacée par pistolet DL-44, son arme emblématique.